У банків закінчується валюта? Клієнти Monobank не можуть забрати депозити в доларах

Клієнтам Monobank доступні лише деякі відділення в окремих містах, де можна забрати валютний депозит

Забрати валюту з депозиту стало складніше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно житель Миколаєва вирішив зняти гроші в валюті депозиту, який він раніше відкрив у Monobank, однак не зміг цього зробити.

Відповідний відгук українець залишив у профілі банківської установи на сайті "Мінфін".

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Клієнт Monobank попросив роз’яснити, як отримати долари з депозитного рахунку. Раніше операції здійснювали у відділеннях А-Банку, однак зараз для вибору пропонують лише деякі відділення Універсалбанку в Києві та Дніпрі.

"Поясніть, як жителям інших міст отримувати свої кошти", – зазначив чоловік.

Що відповіли у банку?

Представники фінансової установи наголосили, що гроші й надалі можна знімати у відділеннях А-Банку, однак у застосунку вони поки що недоступні, бо замовити там гроші немає можливості.

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"Зняття можливе лише за наявності відповідної суми в касі. Для цього в застосунку достатньо вибрати спосіб зняття депозиту по коду та надати код касиру", – пояснили в Monobank.

У відділенні банку потрібно показати паспорт та ідентифікаційний номер. Не зайвим буде перевірити доступ в додаток для підтвердження зняття.

Одна з послуг стала недоступною

Нещодавно у Monobank обмежили виведення грошей з криптовалютних бірж, тож українці не можуть зарахувати на свої картки гроші з Binance.

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"Перекази, пов’язані з електронними валютами (не тільки Binance), заборонені правилами банку, тому такий платіж не може бути зарахований", — заявили у саппорті.

Наразі заборона не стосується інших бірж, але проводити подібні платежі "не рекомендується". Водночас у Binance нагадали про обмеження Національним банком операцій з купівлі криптовалюти на суму до 100 тис. грн/ос., щоб зменшити відтік капіталу, відтак деякі банки можуть не мати технічної можливості проконтролювати ліміти на криптооперації.

Раніше "Сьогодні" писали, що користувачам Monobank, які займаються бізнесом в інтернеті, надали можливість простіше здійснювати операції приймання платежів за товари. Також ми розповідали, як українцям за кордоном вигідно користуватися валютою.