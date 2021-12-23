Можна і без касового апарату? В Україні хочуть переписати правила для ФОПів

У першій групі ФОП залишаться не всі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні можуть змінити правила для підприємців: у першій групі будуть лише ті, хто займається роздрібним продажем товарів на ринках або наданням побутових послуг населенню.

Про це йдеться в законопроєкті №6348.

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Зауважимо, документ ще не розглядали у сесійній залі. А його автори — депутати фракції "Слуга народу".

Хто потрапить до 1 групи ФОП

За вищезгаданим законом, до першої групи належатимуть ФОПи, чий річний штатний фонд не перевищуватиме 165 мінімальних зарплат (1,07 млн грн).

Також обмежать такі види діяльності:

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