Можна і без касового апарату? В Україні хочуть переписати правила для ФОПів

У першій групі ФОП залишаться не всі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В Україні можуть змінити правила для підприємців: у першій групі будуть лише ті, хто займається роздрібним продажем товарів на ринках або наданням побутових послуг населенню.
Про це йдеться в законопроєкті №6348.
Зауважимо, документ ще не розглядали у сесійній залі. А його автори — депутати фракції "Слуга народу".
Хто потрапить до 1 групи ФОП
За вищезгаданим законом, до першої групи належатимуть ФОПи, чий річний штатний фонд не перевищуватиме 165 мінімальних зарплат (1,07 млн грн).
Також обмежать такі види діяльності:
роздрібна торгівля із торгових місць на ринках;
виробництво або ремонт взуття, одягу, галантереї, побутових текстильних та шкіряних виробів на індивідуальне замовлення;
перукарські послуги, манікюр, педикюр тощо;
клінінгові послуги за індивідуальним запитом;
репетиторство;
послуги гувернантки, зокрема приватне виховання;
утримання та догляд за тваринами, у тому числі і дресирування;
фотопослуги;
соціальна допомога без проживання.
Основні положення проєкту
- Підприємці, що займаються виробництвом, високодоходними видами діяльності, здійснюють продаж товарів, що найчастіше ввозяться на територію України в незаконний спосіб, не зможуть бути у першій та другій групі.
- Поріг для платників єдиного податку третьої групи становитиме, що мають понад 10 найманих працівників, становитиме до 3000 мінімальних заробітних плат.
- Орган місцевого самоврядування зможе самостійно встановлювати ставки для третьої групи платників єдиного податку (від 1,5% до 3% у разі сплати ПДВ та від 2,5% до 5% – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку).
- Для фізичних осіб – підприємців, що будуть вести облік доходів (доходів і витрат) через електронний кабінет, запроваджується новий електронний сервіс – автоматичне заповнення інформації про доходи, отримані із застосуванням РРО, а також автоматичне заповнення і перевірка в електронному кабінеті податкової декларації та після її підписання платником податку подання через електронний кабінет до контролюючого органу.
- Обовʼязковість РРО, але с ільські та селищні ради самі прийматимуть рішення про можливість торгівлі лікарськими засобами на території громади без застосування РРО із застосуванням розрахункових книжок.
- Встановлення питань, які будуть під час фактичних перевірок. Законопроєктом заборонено вимагати у ФОПа або його працівника будь-які документи, що стосуються походження товару, під час проведення фактичної перевірки.
- Податковим органам надається можливість призначати позапланову перевірку ФОПа у разі повторного порушення порядку здійснення розрахункових операцій.
- Встановлення вимог щодо ведення загального обліку товарних запасів.
- Комісію банків за надання послуг обмежать.
В Україні масово стають ФОПами
В Україні за січень – листопад 2021 року на 85 тисяч зросла кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таких стало майже 2 мільйони.
Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Отже, у 2020 році підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд грн — платники єдиного податку.
Найбільше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.
Зауважимо, що за січень – серпень цього року податковий борг ФОПів зріс на 451 мільйон гривень і становив 7,2 мільярда гривень. З них 2,4 мільярда гривень – на національному рівні та 4,8 млрд грн – на місцевому.
Нагадаємо, що ФОПи отримають одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Зможуть отримати застраховані ФОПи та наймані працівники тих галузей бізнесу, які найбільше постраждали під час жорсткого карантину у квітні цього року
Раніше ми також писали, що наступного року в Україні збільшиться частина податків. Пов'язано це зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.