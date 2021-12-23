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Можна і без касового апарату? В Україні хочуть переписати правила для ФОПів

Уляна Лебич
23 грудня, 10:23
Одна зі змін — до першої групи ФОПів потраплять не всі

У першій групі ФОП залишаться не всі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні можуть змінити правила для підприємців: у першій групі будуть лише ті, хто займається роздрібним продажем товарів на ринках або наданням побутових послуг населенню.

Про це йдеться в законопроєкті №6348.

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Зауважимо, документ ще не розглядали у сесійній залі. А його автори — депутати фракції "Слуга народу".

Хто потрапить до 1 групи ФОП

За вищезгаданим законом, до першої групи належатимуть ФОПи, чий річний штатний фонд не перевищуватиме 165 мінімальних зарплат (1,07 млн грн).

Також обмежать такі види діяльності:

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  • роздрібна торгівля із торгових місць на ринках;

  • виробництво або ремонт взуття, одягу, галантереї, побутових текстильних та шкіряних виробів на індивідуальне замовлення;

  • перукарські послуги, манікюр, педикюр тощо;

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  • клінінгові послуги за індивідуальним запитом;

  • репетиторство;

  • послуги гувернантки, зокрема приватне виховання;

  • утримання та догляд за тваринами, у тому числі і дресирування;

  • фотопослуги;

  • соціальна допомога без проживання.

Основні положення проєкту

  1. Підприємці, що займаються виробництвом, високодоходними видами діяльності, здійснюють продаж товарів, що найчастіше ввозяться на територію України в незаконний спосіб, не зможуть бути у першій та другій групі.
  2. Поріг для платників єдиного податку третьої групи становитиме, що мають понад 10 найманих працівників, становитиме до 3000 мінімальних заробітних плат.
  3. Орган місцевого самоврядування зможе самостійно встановлювати ставки для третьої групи платників єдиного податку (від 1,5% до 3% у разі сплати ПДВ та від 2,5% до 5% – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку).
  4. Для фізичних осіб – підприємців, що будуть вести облік доходів (доходів і витрат) через електронний кабінет, запроваджується новий електронний сервіс – автоматичне заповнення інформації про доходи, отримані із застосуванням РРО, а також автоматичне заповнення і перевірка в електронному кабінеті податкової декларації та після її підписання платником податку подання через електронний кабінет до контролюючого органу.
  5. Обовʼязковість РРО, але с ільські та селищні ради самі прийматимуть рішення про можливість торгівлі лікарськими засобами на території громади без застосування РРО із застосуванням розрахункових книжок.
  6. Встановлення питань, які будуть під час фактичних перевірок. Законопроєктом заборонено вимагати у ФОПа або його працівника будь-які документи, що стосуються походження товару, під час проведення фактичної перевірки.
  7. Податковим органам надається можливість призначати позапланову перевірку ФОПа у разі повторного порушення порядку здійснення розрахункових операцій.
  8. Встановлення вимог щодо ведення загального обліку товарних запасів.
  9. Комісію банків за надання послуг обмежать.

В Україні масово стають ФОПами

В Україні за січень – листопад 2021 року на 85 тисяч зросла кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таких стало майже 2 мільйони.

Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Отже, у 2020 році підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд грн — платники єдиного податку.

Найбільше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.

Зауважимо, що за січень – серпень цього року податковий борг ФОПів зріс на 451 мільйон гривень і становив 7,2 мільярда гривень. З них 2,4 мільярда гривень – на національному рівні та 4,8 млрд грн – на місцевому.

Нагадаємо, що ФОПи отримають одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Зможуть отримати застраховані ФОПи та наймані працівники тих галузей бізнесу, які найбільше постраждали під час жорсткого карантину у квітні цього року

Раніше ми також писали, що наступного року в Україні збільшиться частина податків. Пов'язано це зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.