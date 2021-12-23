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Можно и без кассового аппарата? В Украине хотят переписать правила для предпринимателей

Ульяна Лебич
23 декабря, 10:23
Одно из изменений — в первую группу ФЛП попадут не все

В первой группе ФЛП останутся не все / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине могут изменить правила для предпринимателей: в первой группе будут только занимающиеся розничной продажей товаров на рынках или предоставлением бытовых услуг населению.

Об этом говорится в законопроекте №6348.

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Заметим, документ еще не рассматривали в сессионном зале. А его авторы — депутаты фракции "Слуга народа".

Кто попадет в 1 группу ФЛП

Согласно вышеупомянутому закону, к первой группе будут принадлежать ФЛП, чей годовой штатный фонд не будет превышать 165 минимальных зарплат (1,07 млн. грн).

Также ограничат следующие виды деятельности:

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  • розничная торговля по торговым местам на рынках;

  • производство или ремонт обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий по индивидуальному заказу;

  • парикмахерские услуги, маникюр, педикюр и т. д.;

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  • клининговые услуги по индивидуальному запросу;

  • репетиторство;

  • услуги гувернантки, в том числе частное воспитание;

  • содержание и уход за животными, в том числе и дрессирование;

  • фотоуслуги;

  • социальная помощь без проживания.

Основные положения проекта

  1. Предприниматели, занимающиеся производством, высокодоходными видами деятельности, осуществляют продажу товаров, наиболее часто ввозимых на территорию Украины в незаконный способ, не могут быть в первой и второй группе.
  2. Порог для плательщиков единого налога третьей группы, что имеют более 10 наемных работников, составит до 3000 минимальных заработных плат.
  3. Орган местного самоуправления сможет самостоятельно устанавливать ставки для третьей группы плательщиков единого налога (от 1,5% до 3% при уплате НДС и от 2,5% до 5% — при включении НДС в состав единого налога).
  4. Для ФЛП, которые будут вести учет доходов (доходов и расходов) через электронный кабинет, вводится новый электронный сервис – автоматическое заполнение информации о доходах, полученных и с применением РРО, а также автоматическое заполнение и проверка в электронном кабинете налоговой декларации и после ее подписания налогоплательщиком представления через электронный кабинет в контролирующий орган.
  5. Обязательность РРО, но с ельские советы будут сами принимать решение о возможности торговли лекарственными средствами на территории громады без применения РРО с применением расчетных книг.
  6. Введение вопросов, которые будут в ходе фактических проверок. Законопроектом запрещено требовать у ФЛП или его работника какие-либо документы, касающиеся происхождения товара, при проведении фактической проверки.
  7. Налоговым органам предоставляется возможность назначать внеплановую проверку ФЛП в случае повторного нарушения порядка осуществления расчетных операций.
  8. Установление требований по ведению общего учета товарных запасов.
  9. Комиссию банков за оказание услуг ограничат.

В Украине массово становятся ФЛП

В Украине за январь – ноябрь 2021 года 85 тысяч возросло количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Таких стало почти 2 миллиона.

Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих" ФЛП. Таким образом, в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из них 37 млрд грн — плательщики единого налога.

Больше денег в бюджет принесли предприниматели, ведущие торговую, информационную, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.

Заметим, что за январь – август этого года налоговый долг ФЛП вырос на 451 миллион гривен и составил 7,2 миллиарда гривен. Из них 2,4 миллиарда гривен – на национальном уровне и 4,8 миллиарда гривен – на местном.

Напомним, что ФЛП получат единовременную помощь в размере 8 тысяч гривен. Смогут их получить застрахованные ФЛП и наемные работники тех отраслей бизнеса, наиболее пострадавших во время жесткого карантина в апреле этого года.

Ранее мы также писали, что в следующем году в Украине увеличится часть налогов. Связано это с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума.