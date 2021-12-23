Можно и без кассового аппарата? В Украине хотят переписать правила для предпринимателей

В первой группе ФЛП останутся не все / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине могут изменить правила для предпринимателей: в первой группе будут только занимающиеся розничной продажей товаров на рынках или предоставлением бытовых услуг населению.

Об этом говорится в законопроекте №6348.

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Заметим, документ еще не рассматривали в сессионном зале. А его авторы — депутаты фракции "Слуга народа".

Кто попадет в 1 группу ФЛП

Согласно вышеупомянутому закону, к первой группе будут принадлежать ФЛП, чей годовой штатный фонд не будет превышать 165 минимальных зарплат (1,07 млн. грн).

Также ограничат следующие виды деятельности:

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