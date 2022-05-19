"Москвич" вже не той: у Росії випускатимуть китайські авто під історичним брендом
19 травня, 18:00
Росія вже веде переговори з китайськими автовиробниками щодо партнерства
Концепцією передбачено навіть поступовий перехід на виробництво електрокарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
"КамАЗ" веде переговори з китайським автоконцерном JAC щодо партнерства у виробництві "Москвичів" на потужностях заводу Renault.
Про це повідомили джерела, знайомі з планами компанії, передають "Відомості".
Окрім JAC, московська влада веде переговори й з іншим китайським автовиробником, але яким саме – невідомо.