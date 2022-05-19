"Москвич" вже не той: у Росії випускатимуть китайські авто під історичним брендом

Концепцією передбачено навіть поступовий перехід на виробництво електрокарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"КамАЗ" веде переговори з китайським автоконцерном JAC щодо партнерства у виробництві "Москвичів" на потужностях заводу Renault.

Про це повідомили джерела, знайомі з планами компанії, передають "Відомості".

Окрім JAC, московська влада веде переговори й з іншим китайським автовиробником, але яким саме – невідомо.

Розпочати виробництво планують на потужностях заводу Renault. З кінця 2022 року росіяни хочуть випускати "Москвичі" з двигунами внутрішнього згоряння, а потім перейти на електромобілі.

Росія привласнила собі завод

У Москві вирішили забрати завод компанії Renault на баланс міста.

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"Я вирішив забрати завод на баланс міста та відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич", – сказав мер Москви Сергій Собянін.

Відповідно, якщо влада ухвалить таке рішення, а саме — забере майно міжнародної корпорації, то це може остаточно припинити інвестиції в РФ.

Нагадаємо, після початку війни в Україні "Рено Росія" заморозило підприємство, відновивши роботу свого заводу в Москві в цьому проміжку лише на три дні.

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Раніше ми писали, що дочірня компанія найпопулярнішого китайського маркетплейсу у РФ "AliExpress Росія" почала масово звільняти своїх співробітників.

Також ми розповідали, коли росіяни нарешті відчують ефект від санкцій.