Сотнями вирушають на біржу праці: AliExpress масово звільняє росіян

Розповідаємо, скільки російських співробітників AliExpress вже втратили роботу

Росіян масово звільняють із AliExpress / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дочірня компанія найпопулярнішого китайського маркетплейсу у РФ "AliExpress Росія" почала масово звільняти своїх співробітників.

Про це повідомляють джерела російських ЗМІ.

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За даними "Відомостей", скорочення проводять у "неактуальних" відділах і вони торкнулися вже близько 40% штату компанії.

Звільнення росіян розпочалися з середини квітня і тривають досі. Найбільше скорочують співробітників, які займалися власними закупівлями компанії.

Їх вважають "неактуальними" через санкції, які наклали на РФ у фінансовому та торговому секторах.

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Офіційний представник "AliExpress Росія" не прокоментував ситуацію, яку підтвердили звільнені співробітники журналістам.

Також ЗМІ зазначають, що AliExpress не єдиний маркетплейс-гігант, який звільняє співробітників з РФ. Про так звану "оптимізацію проєктів" заявив Ozon.

Дефіцит доларів у Росії

До Центробанку звернулися близько 95 тисяч росіян зі скаргами на те, що в країні, незважаючи на низький курс, у країні неможливо купити долари.

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Валюти, за словами громадян РФ, немає ні в банках, ні в обмінниках, а купити долар можна тільки на чорному ринку, де курс набагато вищий за офіційний.

Один з найбільших міжнародних банків Wells Fargo проаналізував цю ситуацію і заявив, що реальний курс рубля до американської валюти становить мінімум 180 руб, що приблизно втричі вище за курс ЦБ.

"Сьогодні" раніше писали, коли росіяни відчують ефект від санкцій і розповідали, яку лазівку для них закривають іноземні торговельні майданчики.