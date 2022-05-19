"Москвич" уже не тот: в России будут выпускать китайские авто под историческим брендом

Концепцией предусмотрен даже постепенный переход на производство электрокаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"КамАЗ" ведет переговоры с китайским автоконцерном JAC по партнерству в производстве "Москвичей" на мощностях завода Renault.

Об этом сообщили источники, знакомые с планами компании, передают "Ведомости".

Кроме JAC, московские власти ведут переговоры и с другим китайским автопроизводителем, но каким именно – неизвестно.

Начать производство планируется на мощностях завода Renault. С конца 2022 года россияне хотят выпускать "Москвичи" с двигателями внутреннего сгорания, а затем перейти на электромобили.

Россия присвоила себе завод

В Москве решили забрать завод компании Renault на баланс города.

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"Я решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Соответственно, если власть примет такое решение, а именно заберет имущество международной корпорации, то это может окончательно прекратить инвестиции в РФ.

Напомним, после начала войны в Украине "Рено Россия" заморозило предприятие, возобновив работу своего завода в Москве в этом промежутке всего на три дня.

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Раньше мы писали, что дочерняя компания самого популярного китайского маркетплейса в РФ "AliExpress Россия" начала массово увольнять своих сотрудников.

Также мы рассказывали, когда россияне наконец-то почувствуют эффект от санкций.