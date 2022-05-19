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"Москвич" уже не тот: в России будут выпускать китайские авто под историческим брендом

Ульяна Лебич
19 мая, 18:00
Россия уже ведет переговоры с китайскими автопроизводителями относительно партнерства

Концепцией предусмотрен даже постепенный переход на производство электрокаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"КамАЗ" ведет переговоры с китайским автоконцерном JAC по партнерству в производстве "Москвичей" на мощностях завода Renault.

Об этом сообщили источники, знакомые с планами компании, передают "Ведомости".

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Кроме JAC, московские власти ведут переговоры и с другим китайским автопроизводителем, но каким именно – неизвестно.