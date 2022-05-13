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Сотнями отправляются на биржу труда: AliExpress массово увольняет россиян

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 мая, 12:55
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Рассказываем, сколько российских сотрудников AliExpress уже потеряли работу
Россиян массово увольняют из AliExpress
Россиян массово увольняют из AliExpress / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Дочерняя компания популярнейшего китайского маркетплейса в РФ "AliExpress Россия" начала массово увольнять своих сотрудников.

Об этом сообщают источники российских СМИ.

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По данным "Ведомостей", сокращения проводят в "неактуальных" отделах и коснулись уже около 40% штата компании.

Увольнения россиян начались с середины апреля и длятся до сих пор. Больше всего сокращают сотрудников, которые занимались собственными закупками компании.

Их считают "неактуальными" из-за санкций, которые наложили на РФ в финансовом и торговом секторах.

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Официальный представитель "AliExpress Россия" не прокомментировал ситуацию, которую подтвердили уволенные сотрудники журналистам.

Также СМИ отмечают, что AliExpress не единственный маркетплейс-гигант, который увольняет сотрудников из РФ. О так называемой "оптимизации проектов" заявил Ozon.

Дефицит долларов в России

В Центробанк обратились около 95 тысяч россиян с жалобами на то, что в стране, несмотря на низкий курс, в стране невозможно купить доллары.

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Валюты, по словам граждан РФ, нет ни в банках ни в обменниках, а купить доллар можно только на черном рынке, где курс намного выше официального.

Один из крупнейших международных банков Wells Fargo проанализировал эту ситуацию и заявил, что реальный курс рубля к американской валюте составляет минимум 180 руб, что примерно в три раза выше курса ЦБ.

"Сегодня" ранее писали, когда россияне почувствуют эффект от санкций и рассказывали, какую лазейку для них закрывают иностранные торговые площадки.

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