Monobank з 12 грудня закриє деякі карти клієнтів – кого це торкнеться

Monobank закриває всі карти в злотих / Фото: Колаж: Сьогодні

Monobank з 12 грудня 2021 року закриє всі карти в польських злотих. Вже 13 жовтня залишки по картах будуть автоматично переведені на кредитні карти за поточним курсом.

Про це йдеться в розсилці фінустанови, яку отримали клієнти.

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"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз перерахувати всі гроші з картки в злотих в будь-яку іншу вашу гривневу картку", – відзначили в банку.

У Monobank з'явиться нова послуга

18 жовтня в мобільному додатку Monobank з'явиться електронна сім-карта від lifecell. За допомогою e-Sim користувачі можуть мати відразу дві сім-карти – фізичну й електронну.

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Електронна сім-карта не вимагає слота для її установки і дозволяє додавати два або більше мобільних номерів навіть для телефонів, які підтримують тільки одну фізичну сім-карту.

Раніше співзасновник банку Олег Горохівський анонсував і нову послугу для еквайрингу, яка дозволить оплачувати товари і послуги за допомогою QR-коду.

Нова послуга надає можливість:

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приймати платежі без терміналів, касової паперу;

здійснити оплату за допомогою QR-коду. Сам QR-код можна нанести на касу, на кожен товар, онлайн та офлайн.

тариф становить 1,8% без орендних платежів і заміни рулонів з чеками.

Також ми писали, що Monobank змінив тарифи за вихідними SWIFT-платежів, а також дозволив ФОПам (ФОП) поповнювати рахунок через термінали і каси банків.