Monobank с 12 декабря закроет некоторые карты клиентов – кого это коснется

Monobank закрывает все карты в злотых / Фото: Коллаж: Сегодня

Monobank с 12 декабря 2021 года закроет все карты в польских злотых. Уже 13 октября остатки по картам будут автоматически переведены на кредитные карты по текущему курсу.

Об этом говорится в рассылке финучреждения, которую получили клиенты.

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"Можно не ждать 13 декабря, а уже сейчас перечислить все деньги с карточки в злотых в любую другую вашу гривневую карточку", – отметили в банке.

В Monobank появится новая услуга

18 октября в мобильном приложении Monobank появится электронная сим-карта от lifecell. С помощью e-Sim пользователи могут иметь сразу две сим-карты – физическую и электронную.

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Электронная сим-карта не требует слота для ее установки и позволяет добавлять два или более мобильных номеров даже для телефонов, которые поддерживают только одну физическую сим-карту.

Ранее соучредитель банка Олег Гороховский анонсировал и новую услугу для эквайринга, которая позволит оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

Новая услуга предоставляет возможность:

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принимать платежи без терминалов, кассовой бумаги;

осуществить оплату с помощью QR-кода. Сам QR-код можно нанести на кассу, на каждый товар, онлайн и офлайн.

тариф составляет 1,8% без арендных платежей и замены рулонов с чеками.

Также мы писали, что Monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам, а также разрешил ФОПам (ФЛП) пополнять счет через терминалы и кассы банков.