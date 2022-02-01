Monobank майже півроку не дає зняти з рахунку особисті гроші – що відбувається

Чому українець не може вивести кошти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт Monobank розповів, що не може вивести особисті кошти з рахунку вже майже півроку.

Про це він написав відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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У історії йдеться про те, що у вересні банк з якихось причин заморозив особисті кошти у розмірі 10 тис. грн, а на заяви про виведення грошей з рахунку відповіді клієнт так і не отримав.

Чоловік розповідає, що 24 грудня Monobank відмовився від співпраці з ним, наче "у подарунок на Різдво".

"Співробітники Monobank в кінці кожного листа пишуть "з повагою" та про яку повагу може йти мова, якщо мене ігнорують та я по годині-дві вишу на гарячій лінії без відповіді?!", – обурився автор відгуку.

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Тоді чоловік знову написав заяву на повернення своїх 10 тисяч і йому пообіцяли, що 5 числа кошти будуть перераховані на його рахунок, але нічого не відбулося.

Клієнту довелось телефонувати на гарячу лінію майже кожного дня і лише 25 числа отримав відповідь про те, що його гроші і далі перебувають у Monobank, на резервному рахунку.

"Зараз написав чергову заяву на повернення коштів та чекаю "три робочих дні". Мої "три робочих" тривають уже п’ятий місяць. П’ять місяців Monobank утримує мої кошти", – йдеться у відгуку.

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Співробітники Monobank у відповідь на скаргу пообіцяли усе перевірити та написали чоловікові в особистому повідомленні.

Нові банкомати Monobank

Незабаром у мобільного банку з’являться перші банкомати та термінали. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Гороховський також показав, як виглядатимуть пристрої і розповів, що кожен банкомат матиме ім’я, як у котика. Наразі таких "котоматів" три – Рижик, Доббі та Царапка.

Усі банкомати мають котячі вушка зверху та пофарбовані у фірмовий колір Monobank – чорний.

Раніше ми також писали, як оформити пластикову карту "єПідтримка" в Monobank та розповідали, яка у банку комісія за переведення з карти на карту.