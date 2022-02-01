Monobank почти пол года не дает снять со счета личные деньги – что происходит

Почему украинец не может вывести средства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент Monobank рассказал, что не может вывести личные средства со счета уже почти полгода.

Об этом он написал отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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В истории говорится, что в сентябре банк по каким-то причинам заморозил личные средства в размере 10 тыс. грн, а на заявления о выводе денег со счета ответа клиент так и не получил.

Мужчина рассказывает, что 24 декабря Monobank отказался от сотрудничества с ним, как "в подарок на Рождество".

"Сотрудники Monobank в конце каждого письма пишут "с уважением" и о каком уважении может идти речь, если меня игнорируют и я по часу-два вишу на горячей линии без ответа?!", – возмутился автор отзыва.

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Тогда мужчина снова написал заявление на возвращение своих 10 тысяч и ему пообещали, что 5 числа средства будут перечислены на его счет, но ничего не произошло.

Клиенту пришлось звонить по телефону на горячую линию почти каждый день и только 25 числа получил ответ о том, что его деньги и дальше находятся в Monobank, на резервном счете.

"Сейчас написал очередное заявление на возврат средств и жду "три рабочих дня". Мои "три рабочих" продолжаются уже пятый месяц. Пять месяцев Monobank удерживает мои средства", – говорится в отзыве.

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Сотрудники Monobank, в ответ на жалобу, пообещали все проверить и написали мужчине в личном сообщении.

Новые банкоматы Monobank

В скором времени у мобильного банка появятся первые банкоматы и терминалы. Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

Гороховский также показал, как будут выглядеть устройства и рассказал, что у каждого банкомата будет имя, как у котика. Пока таких "котоматов" три – Рыжик, Добби и Царапка.

Все банкоматы имеют кошачьи ушки сверху и окрашены в фирменный цвет Monobank – черный.

Раньше мы также писали, как оформить пластиковую карту "єПідтримка" в Monobank и рассказывали, какая в банке комиссия по переводу с карты на карту.