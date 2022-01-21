Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 💼 Суд над Порошенко 💥 Телефонные террористы ⚡ Обстреляли офис Гордона
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Monobank блокирует карточки и не дает забрать деньги – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 09:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сразу несколько клиентов пожаловались на Monobank и рассказали свои истории с внезапным отказом в обслуживании
На Monobank пожаловались сразу несколько клиентов
На Monobank пожаловались сразу несколько клиентов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу несколько клиентов Monobank пожаловались, что банк отказал им в обслуживании и не дает забрать со счета крупные суммы денег.

Об этом они написали отзывы на специальном сайте "Минфин".

Реклама

Первый мужчина рассказывает, что на его карте было 83 тысячи гривен и в какой то момент Monobank заблокировал его карту и отказал в обслуживании в одностороннем порядке.

В учреждении клиенту ответили, что банк оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, но как быть с деньгами.

По словам разгневанного украинца, он написал уже шесть заявлений, которые до сих пор рассматривают.

Реклама

"Никакой конкретики, сложилось впечатление что они ничего не делают! И никто не собирается возвращать мои личные средства", – говорится в отзыве.

У второго клиента ситуация похожа, на карточке заблокированными оказались 68 тысяч гривен, при этом он обслуживался в этом банке два года.

Мужчина пишет, что у него не было никаких проблем с кредитной историей и даже хранились сбережения на депозите в Monobank.

Реклама

"Было очень обидно и неприятно, почувствовал себя каким то отбросом об которого вытерли ноги. Отношение, как будто я террорист какой то", – рассказывает клиент.

Ему, как в предыдущем случае, сказали писать заявления, однако за неделю вопрос с возвратом средств так и не решили.

В Monobank пока не ответили на эти жалобы, однако ранее банк отмечал, что имеет право отказать в обслуживании клиенту в одностороннем порядке.

В Украине проводится финмониторинг

Из-за проведения в стране усиленного финмониторинга карточки некоторых украинцев могут быть заблокированы банком, если он сочтет какие то операции подозрительными.

Это касается всех украинских банков, а вот подозрительными они могут счесть даже несколько транзакций по 5 тыс. грн с одной карты подряд.

Также, по закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", под особый контроль попадают анонимные переводы, операции с наличными и нетипичными для клиента суммами.

"Сегодня" также писали про самые популярные схемы банковских мошенников и рассказывали, как увеличить кредитный лимит на картах популярных банков.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Доллар покатился вниз: к чему готовиться украинцам в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Monobank блокирует карточки и не дает забрать деньги – что происходит София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Новые правила в Польше: как теперь изменится жизнь украинских заробитчан Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
#человек_сего_дня
21 января. Джордж Маршалл. 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя” Европы - автора плана Маршалла…
На встречу с героем!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,72
19,12
32,79
32,38
31,69
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять