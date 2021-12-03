Monobank назвав своїх клієнтів терористами – що сталося

Клієнти Monobank поскаржилися на роботу банку / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank розповіла, як банк не дозволив провести платіж і звинуватив у злочинності і навіть тероризмі.

Про це жінка написала на спеціальному сайті "Мінфін".

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За словами клієнтки, у цьому банку у неї з чоловіком відкрито рахунок фізичної особи підприємця (ФОП), з якого вони намагалися зробити перший внесок за квартиру.

"За підсумком за переказ великої суми (перший внесок з виплати квартири) повернули кошти з позначкою "тероризм і злочинні дії" На питання, що ж робити, три дні мусолилися і на третій день "жбурнули" у листуванні листочки з договору Monobank, що він має право відмовити просто так", – пише засмучена жінка.

Після питання у банк про те, що тепер робити і як підтвердити законність платежу, на них більше не звертали уваги.

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"Найгірше, що чоловіка назвали терористом та злочинцем. Хоча, він їхній клієнт із самого початку", – йдеться у відгуку.

У Monobank відповіли, що хочуть ще раз детально перевірити і для уточнення інформації написали жінці в особистих повідомленнях.

Що зміниться у роботі Monobank з 1 грудня

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що з першого дня зими кешбек від банку та миль буде зменшено на 25% . Зазначається, що це не поширюється на категорії кешбеку від партнерів банку.

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Зміниться і виплата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом банку, тепер вона становитиме 3% річних у національній валюті.

Раніше "Сьогодні" розповідали про 10 прихованих функцій Monobank , які не так просто виявити.

Ми також писали, що Гороховський анонсував нову зручну функцію електронної сім-карти.