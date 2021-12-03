Monobank назвал своих клиентов террористами – что произошло

Клиенты Monobank пожаловались на работу банка / Фото: Коллаж: Сегодня
Клиентка Monobank рассказала, как банк не разрешил провести платеж и обвинил в преступности и даже терроризме.
Об этом женщина написала на специальном сайте "Минфин".
По словам клиентки, в этом банке у нее с мужем открыт счет физического лица предпринимателя (ФОП), с которого они пытались сделать первый взнос за квартиру.
"По итогу за перевод крупной суммы (первый взнос по выплате квартиры) вернули средства с пометкой "терроризм и преступные действия" На вопрос, что же делать, три дня мусолились и на третий день "швырнули" в переписке листочки с договора Monobank, что он имеет право отказать просто так", – пишет расстроенная женщина.
После вопроса в банк о том, что теперь делать и как подтвердить законность платежа на них больше не обращали внимания.
"Самое обидное, что мужа назвали террористом и преступником. Хотя, он их клиент с самого начала", – говорится в отзыве.
В Monobank ответили, что хотят еще раз все детально проверить и для уточнения информации написали женщине в личных сообщениях.
Что изменится в работе Monobank с 1 декабря
Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил, что с первого дня зимы кэшбэк от банка и милей будет уменьшен на 25%. Отмечается, что это не распространяется категорий кэшбэка от партнеров банка.
Изменится и выплата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту банка, теперь она будет составлять 3% годовых в национальной валюте.
Ранее "Сегодня" рассказывали о 10 скрытых функциях Monobank, которые не так просто обнаружить.
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