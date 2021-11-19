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Гроші з карток зникають вночі: клієнтки Monobank скаржаться на роботу системи безпеки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 листопада, 09:05
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Відразу у кількох клієнтів банку цього тижня шахраї вкрали всі гроші з картки, у банку пояснили причину
Шахраї крадуть гроші з карток українців
Шахраї крадуть гроші з карток українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Одразу декілька клієнтів Monobank поскаржились, що шахраям вдалося обійти систему безпеки і зняти з їх карток усі гроші.

Про це люди залишили відгуки на спеціалізованому сайті "Мінфін" протягом останнього тижня.

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Одна з користувачек пише, що вночі з її картки було списано 35 тисяч гривень у чотири операції, спочатку по 10 тис., а потім 5.

За словами жінки, Monobank ніяк не відреагував на підозрілі транзакції і навіть не прислав жодного повідомлення-підтвердження.

"Від банку не було ні повідомлення, ні підтвердження операцій, ні дзвінка. І досі тиша. Не користуйтесь цим банком, це аферисти, за ніч вкрадені з картки усі гроші під нуль", – йдеться у відгуку.

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Наступний випадок стався з користувачкою під ніком MariiaV і з її картки вночі також списали усі гроші.

Велика сума була також вкрадена за допомогою кількох операцій і банк на них ніяк не відреагував.

"Чому коли в Києві я хочу зробити оплату на 300 грн, мене не пропускає без підтвердження, а коли о 4-й годині ранку у мене починаються оплати в Wallmart, Ebay, Aliexpress, Anime Film, Moneymansexxlusive і т. д. то це взагалі не виглядає підозріло і не треба запитувати підтвердження?"

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Що відповіли у Monobank?

Працівники служби підтримки зреагували на обидва відгуки. Першій жертві шахраїв, вони написали, що всі операції пройшли за допомогою 3DS (підтвердження платежу в додатку) і були надіслані повідомлення щодо кожної з них.

Другій жінці також написали, що банк використовує технологію 3DS, однак не усі сайти нею користуються та порадили не вводити особисті дані на підозрілих сайтах.

"Заявка щодо цієї ситуації перебуває в роботі у наших колег. Зараз ми очікуємо, що торгова точка зробить повернення на строк до 12 днів. У разі, якщо точка не здійснить повернення – ми готуватимемо пакет документів у платіжну систему для заперечення транзакцій", – написав Monobank.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"?

З 21 жовтня в Україні діють нові карантинні правила у "червоній зоні" карантину, однак є перелік установ, на які вони не розповсюджуються.

До них відносяться і банківські установи, тож для їх відвідування не потрібен ані ПЛР-тест, ані сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Однак старі правила безпеки залишаються в силі – у відділенні потрібно бути у захисній масці та дотримуватись соціальної дистанції.

Раніше ми писали про 10 прихованих функцій у застосунку Monobank.

"Сьогодні" також розповідали, що з 12 грудня Monobank закриє деякі види клієнтських карток.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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