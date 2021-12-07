"Мертвий закон". Хто найбільше постраждає від заборони пластикових пакетів з 10 грудня

Експерти вважають, що Закон не має механізмів контролю його дотримання на стихійних ринках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З одного боку, закон регулює питання безплатного розповсюдження пластикових пакетів, а отже, піклується про довкілля, а з іншого – механізмів контролю за цим недостатньо.

"Сьогодні" зібрали думки, висловлені різними експертами з цього питання, та дізналися, як влада може стимулювати дотримання закону.

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"Мертвий", бо фрагментарний

Закон № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" є лише невеликим фрагментом, який у цілому проблему забруднення пластиком довкілля не вирішує. Таку експертну думку висловила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Темочко в ефірі каналу "Апостроф TV".

Темочко зазначила, що депутати ідуть дрібними та малоефективними кроками. Заборона пластику повинна бути більш масштабною і містити в своєму переліку тару і паковання з такого матеріалу.

Закон є, алгоритмів контролю немає

Контроль за дотриманням майбутнього закону покладено на Держпродспоживслужбу. Цей орган захищає права споживачів майже всіх категорій .

"Вони навіть фізично не встигають адекватно реагувати на величезну кількість порушень законодавства і на численні скарги споживачів. Логічніше було б наділити цими повноваженнями Державну екологічну службу", — говорив раніше в коментарі "Сьогодні" президент Української організації захисту споживачів послуг Олег Тітамир.

Він зауважив, що буде те саме, що із законом про сортування сміття 2018 року. Закон є, а дієвих алгоритмів і мотиваторів немає. Та й штрафи не зовсім переконливі.

Штраф від 1700 до 8500 гривень вдарить по дрібних підприємцях на ринках. Але для гігантських торгових мереж з річними оборотами в десятки мільярдів гривень це є дрібницею.

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Не штрафами, а мотивацією!

Закон працюватиме на благо лише в тому разі, коли будуть не тільки штрафи, а й мотивація відмовитися від пластикових пакетів. Це можуть бути як кредити від державних банків за зниженою ставкою, так і зменшення на кілька відсотків податку на прибуток підприємств. Загалом, слід залучати приватний бізнес, стимулюючи переробку пластику.

"Для цього має бути розроблена держпрограма грантів і дотацій для компаній, що переробляють пластикові відходи. Спеціальний фонд для цієї програми мають наповнювати екологічним "акцизом" виробники та імпортери побутового пластику", — говорить Олег Тітамир.

До речі, за його словами, такий алгоритм вже давно працює в Європейському Союзі.

Розмір штрафів з 10 грудня

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.

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До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

Чим замінити?

Українцям доведеться платити до 3 гривень за один пластиковий пакет. Проте є чимало екологічних та дешевших альтернатив, з якими можна навіть заощадити.

Наприклад, екоторбинка може стати чудовою заміною поліетиленовим пакетам. Вартість екосумки коливається від 9 до 200 грн. Все залежить від матеріалу, бренду, дизайну тощо. Придбати її можна у більшості супермаркетів або ж замовити в інтернеті.

Замінити пластикові пакети можна також авоськами, паперовими пакетами, тканинними мішечками.

Раніше "Сьогодні" писали про вартість пластикових пакетів, встановлену законом.

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