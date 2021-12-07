"Мертвий закон". Хто найбільше постраждає від заборони пластикових пакетів з 10 грудня

Експерти вважають, що Закон не має механізмів контролю його дотримання на стихійних ринках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
З одного боку, закон регулює питання безплатного розповсюдження пластикових пакетів, а отже, піклується про довкілля, а з іншого – механізмів контролю за цим недостатньо.
"Сьогодні" зібрали думки, висловлені різними експертами з цього питання, та дізналися, як влада може стимулювати дотримання закону.
"Мертвий", бо фрагментарний
Закон № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" є лише невеликим фрагментом, який у цілому проблему забруднення пластиком довкілля не вирішує. Таку експертну думку висловила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Темочко в ефірі каналу "Апостроф TV".
Темочко зазначила, що депутати ідуть дрібними та малоефективними кроками. Заборона пластику повинна бути більш масштабною і містити в своєму переліку тару і паковання з такого матеріалу.
Закон є, алгоритмів контролю немає
Контроль за дотриманням майбутнього закону покладено на Держпродспоживслужбу. Цей орган захищає права споживачів майже всіх категорій.
"Вони навіть фізично не встигають адекватно реагувати на величезну кількість порушень законодавства і на численні скарги споживачів. Логічніше було б наділити цими повноваженнями Державну екологічну службу", — говорив раніше в коментарі "Сьогодні" президент Української організації захисту споживачів послуг Олег Тітамир.
Він зауважив, що буде те саме, що із законом про сортування сміття 2018 року. Закон є, а дієвих алгоритмів і мотиваторів немає. Та й штрафи не зовсім переконливі.
Штраф від 1700 до 8500 гривень вдарить по дрібних підприємцях на ринках. Але для гігантських торгових мереж з річними оборотами в десятки мільярдів гривень це є дрібницею.
Не штрафами, а мотивацією!
Закон працюватиме на благо лише в тому разі, коли будуть не тільки штрафи, а й мотивація відмовитися від пластикових пакетів. Це можуть бути як кредити від державних банків за зниженою ставкою, так і зменшення на кілька відсотків податку на прибуток підприємств. Загалом, слід залучати приватний бізнес, стимулюючи переробку пластику.
"Для цього має бути розроблена держпрограма грантів і дотацій для компаній, що переробляють пластикові відходи. Спеціальний фонд для цієї програми мають наповнювати екологічним "акцизом" виробники та імпортери побутового пластику", — говорить Олег Тітамир.
До речі, за його словами, такий алгоритм вже давно працює в Європейському Союзі.
Розмір штрафів з 10 грудня
Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.
До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.
Чим замінити?
Українцям доведеться платити до 3 гривень за один пластиковий пакет. Проте є чимало екологічних та дешевших альтернатив, з якими можна навіть заощадити.
Наприклад, екоторбинка може стати чудовою заміною поліетиленовим пакетам. Вартість екосумки коливається від 9 до 200 грн. Все залежить від матеріалу, бренду, дизайну тощо. Придбати її можна у більшості супермаркетів або ж замовити в інтернеті.
Замінити пластикові пакети можна також авоськами, паперовими пакетами, тканинними мішечками.
Раніше "Сьогодні" писали про вартість пластикових пакетів, встановлену законом.
Також ми шукали відповіді на питання: у що тепер загортати оселедець, складати сміття, пакувати подарунки.