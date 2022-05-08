Марки з російським кораблем будуть! "Укрпошта" надрукує ще 5 млн екземплярів

Попередню партію марок, що виставили на продаж 7 травня, розкупили буквально за лічені хвилини
На продаж 7 травня виставили 30 тис. екземплярів / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні
2,5 тис. людей — таке навантаження за секунду на маркетплейс Rozetka було після старту продажів останніх 5 тис. аркушів з марками "Російський корабель...". Буквально за три хвилини, попри перебої з додатком та сайтом, їх розкупили. Однак "Укрпошта" планує надрукувати ще один тираж – 5 млн екземплярів.
Про це розповів співзасновник Rozetka Владислав Чечеткін.
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Це навантаження (на Rozetka) перевищувало навантаження чорної п'ятниці в десятки разів. Наш IT-відділ підняв сайт за годину. Але марок вже не було. Бо їх не було з 10:03, – написав він.