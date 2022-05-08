Марки с российским кораблем будут! "Укрпочта" напечатает еще 5 млн экземпляров

Предыдущую партию марок, выставленных на продажу 7 мая, раскупили буквально за считанные минуты
На продажу 7 мая выставили 30 тыс. экземпляров / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня
2,5 тыс. человек — такая нагрузка в секунду на маркетплейс Rozetka была после старта продаж последних 5 тыс. листов с марками "Русский корабль...". Буквально через три минуты, несмотря на перебои с приложением и сайтом, их раскупили. Однако "Укрпочта" планирует напечатать еще один тираж – 5 млн экземпляров.
Об этом рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.
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Эта нагрузка (на Rozetka) превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. Наш IT-отдел поднял сайт через час. Но марок уже не было. Потому что их не было с 10:03, – написал он.