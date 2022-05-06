Львів, Одеса, Вінниця й Івано-Франківськ – скільки коштує прокат велосипедів

Велосипед - чудова альтернатива авто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У зв’язку з дефіцитом пального в Україні актуальним став пошук альтернатив. На щастя, є чимало сервісів, які пропонують "зелену" заміну автомобілям на бензині чи дизелі.

Редакція "Сьогодні" поспілкувалася з генеральним директором компанії "Nextbike Україна" Романом Сав’яком та дізналася, в яких містах, попри війну, можна орендувати велосипед для поїздок.

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Наразі сервіс доступний в Одесі, Вінниці та Львові. Найближчим часом планують відновити послугу в Івано-Франківську. Розширювати бізнес на інші міста поки не будуть – пояснюють це тим, що багато людей повиїжджали.

"Люди користуються сервісами, але в таких містах як Одеса особливої активності не спостерігаємо. Можливо, тому що багато містян виїхало, а туристів, які частіше за одеситів користувалися нашим сервісом, немає", – зазначив Роман Сав’як.

Водночас у Києві можна орендувати транспорт від української компанії BikeNow. У розпорядженні клієнтів – майже 1200 велосипедів і 150 самокатів. Тарифікація похвилинна: 5 грн за розблокування і далі кожна хвилина оцінюється в 1 грн.

Пропозиція і тарифи

Загалом по Україні можна орендувати кілька сотень велосипедів Nextbike. У Вінниці є 180 одиниць транспорту, у Львові – 140, в Одесі – приблизно 100.

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За останні 3 роки компанія тарифів не змінювала й не планує це робити зараз. Особливість сервісу в тому, що тарифікуються поїздки – годинна подорож коштує 30 грн. Для оформлення замовлення потрібно завантажити додаток компанії, поповнити баланс і заплатити за послугу.

Вигідно купувати місячний абонемент за 250 грн. Він надає можливість щодня їздити впродовж години безкоштовно. Це може бути чотири поїздки тривалістю по 15 хв. або дві по 30 хв.

"Додатково надаються дві поїздки тривалістю до години часу вартістю 5 грн, далі кожна наступна година тарифікується 50 грн", – додав Роман Сав’як.

Вигідна альтернатива

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з директором компанії Veliki.ua Олексієм Кушкою і керівником напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антоном Мілкою про те, де й за скільки можна винайняти електросамокати.

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Прокат електросамокатів доступний у Києві. Клієнти Veliki.ua можуть зробити це в двох місцях, але їх доведеться повернути в ту ж точку, де взяли. Ціни стартують від 150 грн, а повного заряду може вистачити від 10 до 40 км, у залежності від типу транспорту.

Компанія Bolt відновила сервіс прокату електросамокатів у Києві та Львові. У порівнянні з 2021 роком, вартість поїздки знизилась на 35% – розблокування коштує 5 грн, поїздка тарифікується по 1,5 грн/хв. Такі розцінки більш вигідні для користувача, ніж поїздка на авто, яка в епоху дефіциту пального обійдеться майже вдвічі дорожче.

На початку травня в мережах українських АЗС різко підскочили ціни на бензин, дизель і автогаз. Поки в країні дефіцит, активізувалися й шахраї – українцям продають протерміновані талони на пальне і розбавлений "шмурдяк" замість нормального бензину.