Львов, Одесса, Винница и Ивано-Франковск – сколько стоит прокат велосипедов

Велосипед - отличная альтернатива авто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В связи с дефицитом топлива в Украине актуальным стал поиск альтернатив. К счастью, есть немало сервисов, предлагающих "зеленую" замену автомобилям на бензине или дизеле.

Редакция "Сегодня" пообщалась с генеральным директором компании "Nextbike Украина" Романом Савяком и узнала, в каких городах, несмотря на войну, можно арендовать велосипед для поездок.

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В настоящее время сервис доступен в Одессе, Виннице и Львове. В ближайшее время планируют возобновить услугу в Ивано-Франковске. Расширять бизнес на другие города пока не будут – объясняют это тем, что многие выехали.

"Люди пользуются сервисами, но в таких городах, как Одесса, особой активности не наблюдаем. Возможно, потому что многие горожане выехали, а туристов, которые чаще одесситов пользовались нашим сервисом, нет", – отметил Роман Савяк.

В то же время в Киеве можно арендовать транспорт от украинской компании BikeNow. В распоряжении клиентов – около 1200 велосипедов и 150 самокатов. Тарификация поминутная: 5 грн за разблокировку и дальше каждая минута оценивается в 1 грн.

Предложение и тарифы

В целом по Украине можно арендовать несколько сотен велосипедов Nextbike. В Виннице есть 180 единиц транспорта, во Львове – 140, в Одессе – около 100.

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За последние три года компания тарифов не меняла и не планирует это делать сейчас. Особенность сервиса в том, что тарифицируются поездки – часовое путешествие стоит 30 грн. Для оформления заказа необходимо скачать приложение компании, пополнить баланс и заплатить за услугу.

Выгодно покупать месячный абонемент за 250 грн. Он дает возможность ежедневно ездить на протяжении часа бесплатно. Это могут быть четыре поездки продолжительностью по 15 мин. или две по 30 мин.

"Дополнительно предоставляются две поездки продолжительностью до часа времени стоимостью 5 грн, далее каждый следующий час тарифицируется 50 грн", – добавил Роман Савяк.

Выгодная альтернатива

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с директором компании Veliki.ua Алексеем Кушкой и руководителем направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антоном Милкой о том, где и за сколько можно снять электросамокаты.

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Прокат электросамокатов доступен в Киеве. Клиенты Veliki.ua могут это сделать в двух местах, но их придется вернуть в ту же точку, где взяли. Цены стартуют от 150 грн, а полного заряда может хватить на 10 – 40 км, в зависимости от типа транспорта.

Компания Bolt возобновила сервис проката электросамокатов в Киеве и Львове. По сравнению с 2021 годом стоимость поездки снизилась на 35% – разблокировка стоит 5 грн, поездка тарифицируется по 1,5 грн/мин. Такие расценки более выгодны для пользователя, чем поездка на авто, которая в эпоху дефицита горючего обойдется почти вдвое дороже.

В начале мая в сетях украинских АЗС резко подскочили цены на бензин, дизель и автогаз. Пока в стране дефицит, активизировались и мошенники – украинцам продают просроченные талоны на горючее и разбавленный "шмурдяк" вместо нормального бензина.