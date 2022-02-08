Краще не стане? Що буде з пенсіями українців старше 65 років

Чого чекати пенсіонерам старше 65 років / Фото: Getty Images, уніан

В Україні у 2022 році заплановано кілька етапів підвищення пенсій, деякі з них, торкнуться і людей 65 років та старше.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

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Отже, найближчий перерахунок пенсій – індексація на 14%, відбудеться 1 березня. Вона проводитиметься автоматично і передбачає доплату до пенсії таким віковим категоріям:

людям старше 80 років щомісяці доплачуватимуть близько 500 грн;

людям від 75 до 80 років – 400 грн.

Обов’язково зросте і розмір мінімальної пенсії. За наявності не менше 20 років стажу у жінок, і не менше 25 у чоловіків, пенсіонери старше 80 отримуватимуть мінімум 2600 грн, а люди від 75 до 80 років – щонайменше 2500 грн.

Наступні зміни чекають у жовтні на пенсіонерів старше 70 років. За наявності повного страхового стажу їх пенсійна виплата становитиме щонайменше 3000 грн.

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Для людей від 65 років розмірі мінімальної пенсії становитиме 2680 грн, однак лише за наявності повного страхового стажу.

У жовтні 2022 року також буде встановлено щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн для пенсіонерів від 70 до 75 років.

Що впливає на розмір пенсії?

Трудовий стаж безумовно грає велику роль у призначенні пенсії, оскільки без нього взагалі неможливо вийти на заслужений відпочинок.

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Однак якщо говорити про розмір виплати, то більш важливим є особистий коефіцієнт, тобто, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні.

Якщо кожен рік стажу збільшує пенсію лише на 1%, то особистий коефіцієнт може помножити розмір виплати утроє чи навіть вп’ятеро.

"Сьогодні" також писали, що буде з пенсіями українців у лютому, та розповідали, як вийти на пенсію у 2022 році.