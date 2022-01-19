Стаж не допоможе? Які пенсії чекають на українців з маленькою зарплатою

Розповідаємо, від яких критеріїв залежить розмір пенсії у майбутньому та на скільки на нього впливає стаж

Що найбільше впливає на розмір пенсії / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато українців упевнені, що для отримання гідної пенсії потрібен великий трудовий стаж. Проте, незважаючи на відпрацьовані роки, виплати можуть призначити просто мізерні.

"Сьогодні" розбиралися, чому при великому стажі роботи пенсія може бути не набагато вищою за мінімальну.

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Розмір пенсії залежить від двох критеріїв:

стаж офіційної роботи;

особистий коефіцієнт, тобто, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні.

Формула розрахунку така: Пенсія=середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт.

При цьому кожен рік стажу дає все 1% до пенсії, а от особистий коефіцієнт відіграє велику роль і може збільшити виплату утроє-п'ятеро.

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Наприклад, ми розрахували пенсію для трьох потенційних пенсіонерів із однаковим стажем (35 років), але з різними коефіцієнтами – 0,5, 1 та 3.

Наразі, за інформацією Пенсійного фонду, середня зарплата для розрахунку становить 13 095,82 грн.

Виходячи з цього отримуємо такі виплати:

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при коефіцієнті 0,5 пенсія буде 2292 грн;

при коефіцієнті 1 пенсія буде 4583 грн;

при коефіцієнті 3 пенсія буде 13 750 грн.

Українцям перерахують пенсії заднім числом

Пенсії українським військовим, звільненим із розвідувальних органів, перерахують починаючи з 1 серпня 2021 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 729, пенсії колишніх розвідників залежатимуть від зарплат чинних військовослужбовців.

При цьому також відіграє роль коефіцієнт:

для військовослужбовців кадрового складу – 1,8;

для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, – 1,4.

"Сьогодні" також писали, хто в Україні отримує пенсію у 90 тис. грн, і розповідали, як оформити виплати у 2022 році.