Лучше не станет? Что будет с пенсиями украинцев старше 65 лет

Чего ждать пенсионерам старше 65 лет / Фото: Getty Images, УНИАН

В Украине в 2022 году запланировано несколько этапов повышения пенсий, некоторые из них, коснутся и людей 65 лет и старше.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

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Следовательно, ближайший перерасчет пенсий – индексация на 14% – состоится 1 марта. Она будет производиться автоматически и предусматривает доплату к пенсии следующим возрастным категориям:

людям старше 80 лет ежемесячно будут доплачивать около 500 грн;

людям от 75 до 80 лет – 400 грн.

Обязательно вырастет и размер минимальной пенсии. При наличии не менее 20 лет стажа у женщин, и не менее 25 у мужчин, пенсионеры старше 80 будут получать минимум 2600 грн, а люди от 75 до 80 лет – по меньшей мере 2500 грн.

Последующие изменения ждут в октябре пенсионеров старше 70 лет. При наличии полного страхового стажа их пенсионная выплата составит как минимум 3000 грн.

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Для людей от 65 лет размер минимальной пенсии будет составлять 2680 грн, однако только при наличии полного страхового стажа.

В октябре 2022 года также будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 300 грн для пенсионеров от 70 до 75 лет.

Что влияет на размер пенсии?

Трудовой стаж, безусловно, играет большую роль в назначении пенсии, поскольку без него вообще невозможно выйти на заслуженный отдых.

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Однако если говорить о размере выплаты, то более важно личный коэффициент, то есть, насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране.

Если каждый год стажа увеличивает пенсию только на 1%, то личный коэффициент может умножить размер выплаты втрое или даже пять раз.

"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями украинцев в феврале, и рассказывали, как выйти на пенсию в 2022 году