Лихоманка на ринку пального: скільки у Польщі тепер коштує бензин

Скільки коштує бензин у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки на українських АЗС відносне "затишшя" з цінами, польський ринок переживає великі цінові сплески. На початку червня вартість деяких видів бензину побила рекорди.

"Сьогодні" переглянули дані на спеціалізованому сайті AutoCentrum та розповідають, за скільки у Польщі продають пальне.

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Незмінний в ціні лише автогаз

За даними моніторингу цін, станом на 6 червня середня вартість пального у Польщі була така:

А-95 – 7,76 злотого (53,60 грн);

– 7,76 злотого (53,60 грн); А-98 – 8,27 злотого (57,12 грн);

– 8,27 злотого (57,12 грн); дизпальне – 8,37 злотого (57,81 грн);

– 8,37 злотого (57,81 грн); автогаз – 3,54 злотого (24,37 грн).

Так, 5 червня ціна А-95 бензину становила 7,69 злотого (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотого (56,39 грн).

Як писали "Сьогодні", таке зростання вартості бензину зумовлене тим, що Польща відмовилася від російської нафти.

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Паливна криза змінила ринок

Раніше ми розповідали, що криза пального в Україні підвищила попит на електроавтомобілі.

Так, лише за травень українці придбали 1016 автомобілів на електриці і цей результат на 63% більше минулорічного показника. Частка нових машин у цій кількості також зросла до 28%, порівняно із 11% 2021 року.

Здебільшого реєстрували легкові авто – 984 штуки із загальної кількості, а комерційних автівок – лише 32 штуки, і усі вони вже були у вжитку.

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"Сьогодні" також писали, які авто із Європи обирають українці останнім часом, і розповідали, які ліміти на купівлю бензину діють на ОККО, WOG, Shell та "БРСМ" з початку червня.