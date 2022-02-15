Курс долара влаштував справжні "гойдалки": що відбувається з гривнею

Що відбувається з курсом? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 16 лютого:

15.02 16.02 Зміна 1 долар США 28,53 грн 28,24 грн -0,29 1 євро 32,32 грн 32,02 грн -0,30

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 15 лютого, курс долара впав на 29 копійок, а євро – на 30 копійок.

Реклама

Що відбувається на ринку валют?

Як розповів в ефірі "Україна 24" інвестиційний аналітик Сергій Фурса, економічних причин для сильної девальвації гривні немає і стрибки на валютному ринку відбуваються через психологічний фактор.

Йдеться про роздування теми можливого широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Новини на цю тематику впливають на поведінку інвесторів, що й спричиняє стрибки курсу.

Реклама

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, нерезиденти скоротили свої портфелі українських ОВДП на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд грн з початку року.

Це, безумовно, погано впливає на гривню, а ось на підтримку національної валюти надає негативне сальдо торговельного балансу (різниця між обсягами експорту та імпорту).

Експерт вважає, що цього тижня гривня коливатиметься біля позначки 28,15 грн, а євро, з високою ймовірністю, ослабне до 31,85 грн.

Реклама

"Сьогодні" також писали, як ситуація на ринку валют вплине на ринок нерухомості, і розповідаємо, що ще впливає курс долара.