Курс долара влаштував справжні "гойдалки": що відбувається з гривнею

Що відбувається з курсом? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 16 лютого:
|15.02
|16.02
|Зміна
|1 долар США
|28,53 грн
|28,24 грн
|-0,29
|1 євро
|32,32 грн
|32,02 грн
|-0,30
Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 15 лютого, курс долара впав на 29 копійок, а євро – на 30 копійок.
Що відбувається на ринку валют?
Як розповів в ефірі "Україна 24" інвестиційний аналітик Сергій Фурса, економічних причин для сильної девальвації гривні немає і стрибки на валютному ринку відбуваються через психологічний фактор.
Йдеться про роздування теми можливого широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Новини на цю тематику впливають на поведінку інвесторів, що й спричиняє стрибки курсу.
За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, нерезиденти скоротили свої портфелі українських ОВДП на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд грн з початку року.
Це, безумовно, погано впливає на гривню, а ось на підтримку національної валюти надає негативне сальдо торговельного балансу (різниця між обсягами експорту та імпорту).
Експерт вважає, що цього тижня гривня коливатиметься біля позначки 28,15 грн, а євро, з високою ймовірністю, ослабне до 31,85 грн.
"Сьогодні" також писали, як ситуація на ринку валют вплине на ринок нерухомості, і розповідаємо, що ще впливає курс долара.