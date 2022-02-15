Курс доллара устроил настоящие "качели": что происходит с гривней

Что происходит с курсом? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 16 февраля:

15.02 16.02 Смена 1 доллар США 28,53 грн 28,24 грн -0,29 1 евро 32,32 грн 32,02 грн -0,30

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 15 февраля, курс доллара упал на 29 копеек, а евро – на 30 копеек.

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Что происходит на рынке валют?

Как рассказал в эфире "Украина 24" инвестиционный аналитик Сергей Фурса, экономических причин для сильной девальвации гривни нет и скачки на валютном рынке происходят из-за психологического фактора.

Речь идет о раздувании темы возможного широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Новости на эту тематику влияют на поведение инвесторов, что и вызывает скачки курса.

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По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, нерезиденты сократили свои портфели украинских ОВГЗ на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд с начала года.

Это, безусловно, плохо влияет на гривню, а вот поддержку национальной валюте оказывает негативное сальдо торгового баланса (разница между объемами экспорта и импорта).

Эксперт считает, что на этой неделе гривня будет колебаться у отметки 28,15 грн, а евро, с высокой долей вероятности, ослабнет до 31,85 грн.

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"Сегодня" также писали, как ситуация на рынке валют повлияет на рынок недвижимости, и рассказываем, что еще влияет на курс доллара.