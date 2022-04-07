Курс далекий від реальності: що відбувається з доларом на чорному ринку

Що відбувається з доларом на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні заморожений Нацбанком ще 24 лютого, тож послуги чорного ринку мають велику популярність.

"Сьогодні" розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку, за даними сайту "Курс Україна".

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Середній курс продажу долара на чорному ринку станом на ранок 7 квітня становить 31,84 грн. Курс купівлі набагато нижчий – у середньому 31,41 грн.

У продавців різні пропозиції щодо продажу – від 31,3 до 34 грн/дол., залежно від міста та суми пропозиції.

Ситуація, зокрема, така:

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Курс купівлі набагато нижчий, але все одно не дотягує до встановленого Нацбанком.

Що буде з доларом найближчим часом?

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" запевнив, що на валютному ринку очікується стабільність, оскільки попит на валюту не буде значно зростати.

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Орищак пояснює це так: ті, хто виїхав з країни, вже не отримують зарплату в гривнях, тому їм не потрібно конвертувати її в долари та євро, а той, хто залишився в Україні, розуміє, що витрачати гроші належить тільки на їжу.

Водночас на міжнародному ринку курс валют залишається нестабільним через політичні та економічні перипетії.

"Сьогодні" також писали, як штучний курс рубля знищує економіку РФ, та розповідали, який в Україні курс євро та злотого.