Курс краще, ніж за кордоном? Що буде з доларом в Україні найближчим часом

Експерт розповів, як ситуація на валютному ринку відрізняється для тих, хто залишився в Україні та для біженців за кордоном

Курс валют в Україні залишається стабільним / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Валютний ринок України залишається стабільним. Ще 24 лютого Нацбанк зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривні та офіційних змін на валютному ринку країни з того часу не було.

Про це "Сьогодні" заявив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, а також розповів, чого чекати українцям далі.

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Експерт зазначив, що для населення, яке виїхало за кордон, ситуація зовсім інша і на міжнародній арені курс все ще нестабільний.

У Польщі курс злотого може коливатися від 6 до 12 гривень, стверджує Орищак

"І якщо офіційно є рекомендації та встановлені курси валют, то в обмінних пунктах люди все ще стикаються з відсутністю ліквідності. Тобто, курс є, а купити валюту за таким курсом не дадуть", – каже аналітик.

За словами Орищака, ситуація значно не змінюватиметься, оскільки світ зайнятий іншими проблемами.

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Наразі актуальне питання енергетичного постачання різних країн на тлі війни Росії та санкцій проти неї.

Також важливо вирішити ситуацію з розселенням біженців з України, наданням робочих місць та підготовкою до того, що всіх потрібно прогодувати у найближчий рік.

"Тобто на валютному ринку України можна чекати стабільність, тому що попит на валюту значно не зростатиме", – запевняє експерт.

Аналітик пояснює, що це відбудеться тому, що ті, хто виїхав із країни, вже не отримують заробітну плату у гривнях та не конвертуватимуть її в долари та євро. А ті, хто залишився в Україні, розуміють, що витрачати їм гроші доведеться тільки на своє харчування.

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Обмін валют у Польщі

Українці, які виїхали до Польщі з великою кількістю готівкової гривні, зіткнулися із проблемою її обміну.

Експерти неодноразово попереджали, що гривня не є вільно конвертованою валютою і обмінники її не прийматимуть.

У Польщі обмінні пункти хоч і міняють гривню, але роблять це дуже рідко й за невигідним курсом. В інтернеті можна знайти пропозиції по 22 грн. за злотий.

Однак можливість поміняти за більш адекватним курсом – існує.

Національний банк України домовився про можливість обміну до 10 тисяч грн у готівковій формі на польські злоті за курсом, максимально наближеним до офіційного в деяких відділеннях PKO Bank Polski.

Щоправда, варто врахувати, що приймають там купюри тільки номіналом від 100 до 1000 грн.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом євро та злотого в Україні та розповідали, як зняти готівку у Польщі без комісії.