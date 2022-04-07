Курс далек от реальности: что происходит с долларом на черном рынке

Что происходит с долларом на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине заморожен Нацбанком еще 24 февраля, поэтому услуги черного рынка пользуются большой популярностью.

"Сегодня" рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке, по данным сайта "Курс Украина".

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Средний курс продажи доллара на черном рынке по состоянию на утро 7 апреля – 31,84 грн. Курс покупки намного ниже – в среднем 31,41 грн.

У продавцов встречаются самые разные предложения по продаже, от 31,3 до 34 грн/долл., в зависимости от города и суммы предложения.

Ситуация выглядит так:

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Курс покупки намного ниже, но все равно не дотягивает до установленного Нацбанком.

Что будет с долларом в ближайшее время?

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заверил, что на валютном рынке можно ожидать стабильности, поскольку спрос на валюту не будет значительно расти.

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Орыщак объясняет это тем, что уехавшие из страны уже не получают зарплату в гривнях, поэтому им не нужно конвертировать ее в доллары и евро, а оставшиеся в Украине понимают, что тратить деньги предстоит только на питание.

В то же время на международном рынке курс валют остается нестабильным из-за политических и экономических перипетий.

"Сегодня" также писали, как искусственный курс рубля уничтожает экономику РФ, и рассказывали, какой в Украине курс евро и злотого.