Евро преодолел психологическую отметку – курс валют на 7 апреля

Рассказываем, какой курс евро и злотого рассчитал Национальный банк на 7 апреля

Курс евро и злотого снова рухнул / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на четверг, 7 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта Нацбанка.

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Курс евро наконец-то опустился ниже 32 грн, за сутки единая европейская валюта упала на 14 копеек и составила 31,94 грн (6 апреля – 32,08 грн).

Курс злотого также снизился, правда, только на 5 копеек, и составил 6,88 грн.

В то же время курс доллара остается замороженным Национальным банком по состоянию на 24 февраля и держится на отметке 29,25 грн.

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Доллар в обменниках

Несмотря на то что официальный курс доллара заморожен, легальные и полулегальные обменники пользуются большой популярностью.

Курс в них достаточно разный и серьезно отличается от того, который установил НБУ. Спекулянты предлагают доллар от 31,2 до 37 гривен.

В банковских учреждениях ситуация более стабильная и курс намного ближе к официальному.

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Самый низкий курс в УкрСиббанке – 29,54 грн/долл., а самый высокий предлагает Банк Альянс – там доллар продают ровно по 33 грн.

"Сегодня" также писали, что будет с наличным курсом доллара в ближайшее время, и рассказывали, как искусственный курс рубля уничтожает экономику РФ и благосостояние простых россиян.