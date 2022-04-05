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На украинцах наживаются спекулянты: сколько стоит доллар в обменниках

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 17:22
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Рассказываем, как отличается курс доллара в банках и обменниках в Украине
Что происходит с курсом доллара в обменниках
Что происходит с курсом доллара в обменниках / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине заморожен по состоянию на 24 февраля на одном уровне и составляет 29,25 грн, однако банки и обменники продают валюту по собственному курсу.

"Сегодня" рассказывают, какой курс предлагают украинцам в разных учреждениях.

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Курс в обменниках

Курс доллара в обменниках разных городов Украины не сильно отличается, поэтому за основу мы будем рассматривать столицу.

Поскольку работа легальных обменных пунктов ограничена в продаже наличной валюты, большинство предложений сконцентрировано на черном рынке.

Курс в таких обменниках очень отличается и колеблется от 31,2 грн/долл. до 37 грн.

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Ситуация выглядит так:

Курс валют в банках

Такие финучреждения более стабильны, средний курс доллара в украинских банках составляет 29,48 грн, что совсем незначительно отличается от планки, установленной Национальным банком.

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Так, ПриватБанк установил курс 29,55 грн за доллар, такой же курс в Укргазбанке, а самый низкий в Укрсиббанке – 29,54 грн/долл.

Самый высокий курс американской валюты предлагает АЛЬЯНС БАНК, там доллар продают ровно по 33 грн.

Что будет с наличным курсом

По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, ситуация на валютном рынке Украины является стабильной.

Эта стабильность продержится и в ближайшее время, поскольку спрос на валюту значительно расти не будет.

Для низкого спроса есть две причины:

  • те, кто уехал из страны, уже не получают заработную плату в гривнях и не будут ее конвертировать в доллары и евро;
  • те, кто остался в Украине, понимают, что тратить им деньги предстоит только на свое пропитание.

"Сегодня" также писали, сколько стоит евро и злотый в Украине, и рассказывали, чем опасен для россиян искусственный курс рубля.

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