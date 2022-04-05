На украинцах наживаются спекулянты: сколько стоит доллар в обменниках

Официальный курс доллара в Украине заморожен по состоянию на 24 февраля на одном уровне и составляет 29,25 грн, однако банки и обменники продают валюту по собственному курсу.
"Сегодня" рассказывают, какой курс предлагают украинцам в разных учреждениях.
Курс в обменниках
Курс доллара в обменниках разных городов Украины не сильно отличается, поэтому за основу мы будем рассматривать столицу.
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Поскольку работа легальных обменных пунктов ограничена в продаже наличной валюты, большинство предложений сконцентрировано на черном рынке.
Курс в таких обменниках очень отличается и колеблется от 31,2 грн/долл. до 37 грн.
Ситуация выглядит так:
Курс валют в банках
Такие финучреждения более стабильны, средний курс доллара в украинских банках составляет 29,48 грн, что совсем незначительно отличается от планки, установленной Национальным банком.
Так, ПриватБанк установил курс 29,55 грн за доллар, такой же курс в Укргазбанке, а самый низкий в Укрсиббанке – 29,54 грн/долл.
Самый высокий курс американской валюты предлагает АЛЬЯНС БАНК, там доллар продают ровно по 33 грн.
Что будет с наличным курсом
По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, ситуация на валютном рынке Украины является стабильной.
Эта стабильность продержится и в ближайшее время, поскольку спрос на валюту значительно расти не будет.
Для низкого спроса есть две причины:
- те, кто уехал из страны, уже не получают заработную плату в гривнях и не будут ее конвертировать в доллары и евро;
- те, кто остался в Украине, понимают, что тратить им деньги предстоит только на свое пропитание.
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