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Євро подолав психологічну позначку – курс валют на 7 квітня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 квітня, 09:33
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Розповідаємо, який курс євро та злотого розрахував Національний банк на 7 квітня
Курс євро та злотого знову впав
Курс євро та злотого знову впав / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на четвер, 7 квітня.

Про це свідчать дані сайту Нацбанку.

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Курс євро нарешті опустився нижче 32 грн, за добу єдина європейська валюта впала на 14 копійок і становить 31,94 грн (6 квітня – 32,08 грн).

Курс злотого також знизився, правда, лише на 5 копійок, і становить 6,88 грн.

Водночас, курс долара залишається замороженим Національним банком станом на 24 лютого і тримається на позначці. 29,25 грн.

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Долар в обмінниках

Попри те, що офіційний курс долара заморожений, легальні та напівлегальні обмінники користуються великою популярністю.

Курс у них досить різний і серйозно відрізняється від того, що встановив НБУ. Спекулянти пропонують долар від 31,2 до 37 гривень.

У банківських установах ситуація стабільніша і курс набагато ближчий до офіційного.

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Найнижчий курс в УкрСиббанку – 29,54 грн/дол., а найвищий пропонує Банк Альянс – там долар продають рівно за 33 грн.

"Сьогодні" також писали, що буде з готівковим курсом долара найближчим часом, і розповідали, як штучний курс рубля знищує економіку РФ та добробут простих росіян.

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