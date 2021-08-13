Купе з дверним вічком: як виглядає новий потяг "Укрзалізниці" всередині (відео)

Як виглядає новий потяг зсередини. Колаж: "Сьогодні"
Новий потяг №287 Київ – Одеса, який запустила "Укрзалізниця", виявився хорошою альтернативою іншим поїздам.
Відео з купе показав відомий блогер Олег Васильєв, який в ньому проїхався.
Потяг складається з німецьких вагонів, які виготовлені в 1980-1990-х роках. Вони призначені для міжнародних сполучень.
Що є в потязі:
- по три ліжка в купе;
- рукомийник із змішувачем;
- розетка 220 В;
- вішалка для одягу;
- мультимедійна система;
- панель індикації.
Також в купе є дверне вічко, щоб було видно, що відбувається в коридорі.
"Як на мене, то цілком непогана альтернатива іншим поїздам, особливо в період пікових перевезень. Такі ж вагони, розраховані на три особи в купе, їздять в країнах ЄС, тому українці мають можливість відчути особливості зарубіжних залізниць", – сказав Васильєв.
Що йому не сподобалося
Розміри вагона нового потяга виявилися не зовсім підходящими до київських перонів і незручними для пасажирів.
Через велику відстань між вагоном і пероном пасажирам доводилося переносити маленьких дітей, щоб ті не впали.
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