Купе с дверным глазком: как выглядит новый поезд "Укрзализныци" внутри (видео)

Как выглядит новый поезд внутри. Коллаж: "Сегодня"
Новый поезд №287 Киев – Одесса, который запустила "Укрзализныця", оказался хорошей альтернативой другим поездам.
Видео из купе показал известный блогер Олег Васильев, который в нем проехался.
Поезд состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Они предназначены для международных сообщений.
Что есть в поезде:
- по три кровати в купе;
- рукомойник со смесителем;
- розетка 220 В;
- вешалка для одежды;
- мультимедийная система;
- панель индикации.
Также в купе есть дверной глазок, чтобы было видно, что происходит в коридоре.
"Как по мне, то вполне неплохая альтернатива другим поездам, особенно в период пиковых перевозок. Такие же вагоны, рассчитанные на три человека в купе, ездят в странах ЕС, поэтому у украинцев есть возможность почувствовать особенности зарубежных железных дорог", - сказал Васильев.
Что ему не понравилось
Размеры вагона нового поезда оказались не совсем подходящими к киевским перронам и неудобными для пассажиров.
Из-за большого расстояния между вагоном и перроном пассажирам приходилось переносить маленьких детей, чтобы те не упали.
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