Коболєв пояснив премії в "Нафтогазі" та нова індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Бонуси виплатили за виконані перед держбюджетом зобов'язання, а доплати впровадять з 2022 року

В Україні долари можна купувати за безнал / Фото: колаж "Сьогодні"

МВФ може виділити Україні 2,7 млрд доларів не кредитних коштів. Колишній керівник НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснив, за що в 2020 році керівництво компанії отримало багатомільйонні премії. Коротко про це.

Доплати пенсіонерам за вік

В Україні під час березневої індексації пенсій підвищуватимуть ще й доплати за вік. Це стосується щомісячних виплат 400 гривень для осіб віком від 75 до 80 років і 500 гривень для осіб після 80 років. Таку практику запровадять з 2022 року.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна уточнила, що кошти на програму допомоги літнім пенсіонерам виділять з держбюджету, а не з бюджету Пенсійного фонду.

Максимальна пенсія зросла з 1 липня, а з 2022 року введуть доплати за вік / Фото: Getty Images, Сьогодні

Новини від МВФ допомогли гривні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця літа може виділити Україні 2,7 млрд доларів за загальним розподілом SDR в розмірі 650 млрд доларів. Ці гроші не будуть кредитом і допоможуть Україні здійснити пікові виплати за зовнішнім боргом, які заплановані на вересень. Тому питання отримання наступного траншу від МВФ знову стане надактуальним тільки навесні 2022 року.

А доларом 12 липня після зростання його офіційного курсу торгують на міжбанку близько позначки 27,3 грн. Становище гривнізміцнилося саме через очікувані 2,7 млрд доларів від МВФ за розподілом коштів для боротьби з коронакризою.

За програмою stand-by траншу може вже й не бути / Фото: AFP

АЗС Glusco торгує бензином?

На вихідних Державна фіскальна служба (ДФС) провела слідчі дії на АЗС мережі Glusco в 15 регіонах України. Причиною стали повідомлення про те, що заправки Glusco нібито відновили продаж бензину. У ДФС запевнили, що всі 106 перевірених заправок не працювали. Тим часом у Мережі доводять, що бензин на Glusco все-таки продається, і навіть публікують докази.

Стверджують, що перевірки не були раптовими, тому заправки закрилися безпосередньо перед приїздом співробітників ДФС і відкрилися після нього.

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АЗС Glusco / Фото: пресс-служба ГФС

Долари можна купувати за безготівкову гривню

Українці отримали можливість купувати в банках готівкову іноземну валюту за безготівкову гривню. Тобто за придбання готівкових доларів у касі тепер можна розрахуватися карткою. Дозвіл діє і в зворотному напрямку – гривню за продаж готівкових доларів можна отримувати не в руки, а на карту. Крім того, готівкові долари можна обмінювати через банкомати і термінали.

Також за гривневу безготівку тепер можна купувати і продавати банківські метали (для фізосіб). Юридичні особи отримали змогу здійснювати операції з продажу банківських металів у вигляді монет.

Долар за тиждень не змінився у ціні / Фото: уніан

Премії в "Нафтогазі"

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в 2020 році керівництво компанії отримало багатомільйонні премії за виконані перед держбюджетом зобов'язання з відрахувань податків та частини прибутку.

Він зазначив, що кожен з директорів і членів правління НАК отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту, який прописаний у контракті кожного співробітника "Нафтогазу". Крім того, Коболєв вважає, що "Нафтогаз" виконав свої зобов'язання з чистих грошових переказів у бюджет на 100%. Їх компанія погодила з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

Кожен з директорів і членів правління "Нафтогазу" отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту / Фото: колаж "Сьогодні"