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Glusco торгує бензином чи ні? Фіскали і користувачі Мережі сперечаються про роботу АЗС

12 липня 2021 9:31

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У самій компанії тим часом запевняють, що їх власник не змінився і навряд чи зміниться найближчим часом

У Мережі сперечаються, продається бензин на Glusco, чи ні

У Мережі сперечаються, продається бензин на Glusco, чи ні / Фото: Facebook, пресс-служба ГФС

На вихідних Державна фіскальна служба (ДФС) провела слідчих дії на АЗС мережі Glusco в 15 регіонах України. Причиною стали повідомлення про те, що заправки Glusco нібито відновили продаж бензину. У ДФС запевнили, що все 106 перевірених заправок не працювали. Тим часом, в Мережі запевняють, що бензин на Glusco все-таки продається, і навіть публікують докази.

"Доступ до заправних колонкам обмежений", заявили в ДФС за результатами перевірки і показали фото. На знімках видно, що бензинові колонки не працюють (Glusco продовжує торгівлю автогазом).

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АЗС Glusco

АЗС Glusco / Фото: пресс-служба ГФС

Проте, користувачі Facebook стверджують, що перевірки не були раптовими, тому заправки закрилися безпосередньо перед приїздом співробітників ДФС і відкрилися після нього.

"Люди кажуть, що за дві години до раптової і дуже таємницею перевірки всі АЗС Glusco раптово припинили свою роботу", зазначається на сторінці "Бункер Піночета".

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Там же розміщено фотографію чека за бензин А-95. Дата операції – 9 липня, продавець – "Глуско ритейл".

Що кажуть в Glusco?

У компанії після перевірки ДФС в черговий раз заявили від імені головного керуючого директора В.В. Вандич, що не продають нафтопродукти на регулярній основі з березня 2021 року.

Разом з тим, в Glusco визнали, що на АЗС періодично проводять технічні протоки нафтопродуктів, щоб запобігти можливим вибухи.

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У керівництві Glusco також повідомили, що зміна власників компаній групи зараз неможлива відповідно до чинного в Україні законодавства. А тому заяви про продаж Glusco власникам SOCAR передчасні.

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"Діє заборона на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб про внесення будь-яких реєстраційних змін стосовно компаній групи, включаючи зміну складу учасників (власників) підприємств групи. До зняття зазначеної заборони зміна власників компаній групи в Україні неможлива. Всі повідомлення в ЗМІ про ймовірну зміни власника мережі є непідтвердженими, зміна власника вимагає виконання низки попередніх умов " , – йдеться в заяві.

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Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ повідомили про відновлення продажу нафтопродуктів на АЗС Glusco після 115-денної перерви. Пізніше стало відомо, що мережа знову припинила продаж бензину і дизельного палива. Glusco продає тільки зріджений газ і супутні товари в пристанційних магазинах. При цьому логотип мережі вже закритий на більшості заправок.

Як відомо, 11 березня СБУ спільно з фіскальною службою блокували роботу компанії. В СБУ повідомили, що масштабні обшуки на об'єктах компанії пов'язані з організацією незаконного ввезення в Україну палива, в тому числі з Росії.

Це сталося після того, як Рада національної безпеки і оборони України ввів санкції проти Віктора Медведчука , Якого пов'язують з власниками нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс". По ньому надходило дизельне паливо в Україну.

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Тим часом, в Україні знову подорожчав бензин:

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