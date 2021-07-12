Доплати до пенсій за вік підвищать – коли буде індексація

Накопичувальні пенсії стали трохи ближчими / Фото: Сьогодні

В Україні під час березневої індексації пенсій підвищуватимуть ще й доплати за вік. Це стосується щомісячних виплат 400 гривень для осіб від 75 до 80 років і 500 гривень для осіб старше 80 років. Таку практику запровадять з 2022 року.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона уточнила, що кошти на програму допомоги літнім пенсіонерам виділять з держбюджету, а не з бюджету Пенсійного фонду.

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"Буде профінансована з державного бюджету адресна допомога для підвищення пенсій для 2,4 млн пенсіонерів старше 75 років. Починаючи з наступного року щомісячні виплати... будуть з 1 березня проіндексовані, а значить збільшені", – зазначила Лазебна.

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Також у 2022 році хочуть зберегти:

щомісячні виплати для 500 тис. людей, які мають страховий стаж 30 років (у жінок) і 35 років (у чоловіків);

цільові доплати для 1,5 млн пенсіонерів, які в період трудової діяльності отримували низькі зарплати.

Нагадаємо, якщо пенсіонери старше 80 років вже отримують свої 500 гривень на місяць, то людям у віці 75+ доводиться чекати доплат. Початок виплат перенесли з 1 липня на 1 вересня – влітку на це просто не вистачило грошей у бюджеті.

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