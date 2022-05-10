Клієнтів Monobank чекають зміни – до чого готуватися українцям

Що нового буде в Monobank / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку періоду воєнного стану в Україні банки були вимушені ввести обмеження на певні послуги. Тепер ці обмеження поступово скасовують.
Зокрема, про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своїх соцмережах.
Що зміниться для клієнтів банку
Протягом тижня у компанії обіцяють відновити кредитування за програмами "Розстрочка" та "Покупка частинами". Тепер ці послуги будуть доступні для клієнтів у повному обсязі.
"Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти", – зауважив Гороховський.
Він додав, що до програми "Покупка частинами" можуть долучатися і нові партнери. За цими програмами банк планує видати близько 10 млрд грн.
Інші банки теж відновлюють можливість кредитних лімітів
Раніше Ощадбанк дозволив встановлювати кредитний ліміт клієнтам, які отримують у банку заробітну плату або пенсію. Кредитну лінію можна встановити в розмірі до 15 тисяч гривень строком на 60 місяців.
Для цього банк не вимагатиме довідку про доходи.
"Для розрахунків карткою в торговельно-сервісній мережі та інтернеті, як і раніше, діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних", – йдеться у повідомленні.
Що таке "Банка" в Monobank
"Сьогодні" пояснювали, що основна ідея сервісу – зібрати кошти на будь-яку потребу, мрію. Загалом це віртуальна скарбничка. Можна дати "Банці" ім'я і прикріпити до неї картинку.
За допомогою сервісу можливо:
- залучити до збору коштів інших клієнтів банку, наприклад родичів. Тобто є нагода накопичувати не лише власним коштом;
- відкрити "Банку" можна у трьох валютах – гривні, доларах євро, хоча найвигіднішою буде національна валюта, оскільки відсотки за відкриття такого депозиту будуть найвищими;
- бажану суму можна визначити під час створення "Банки", однак вона необмежена. Гроші можна знімати в будь-який момент.
Про те, як створити "Банку" і як її поповнювати, читайте тут.
Ми також розповідали, як зняти гроші з рахунку Monobank без комісії та як у "Приват24" додати картку іншого банку.