Клієнтів Monobank чекають зміни – до чого готуватися українцям

Що нового буде в Monobank / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку періоду воєнного стану в Україні банки були вимушені ввести обмеження на певні послуги. Тепер ці обмеження поступово скасовують.

Зокрема, про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своїх соцмережах.

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Що зміниться для клієнтів банку

Протягом тижня у компанії обіцяють відновити кредитування за програмами "Розстрочка" та "Покупка частинами". Тепер ці послуги будуть доступні для клієнтів у повному обсязі.

"Про це прийде повідомлення у додатку до тих клієнтів, яким ми відновимо ліміти", – зауважив Гороховський.

Він додав, що до програми "Покупка частинами" можуть долучатися і нові партнери. За цими програмами банк планує видати близько 10 млрд грн.

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Інші банки теж відновлюють можливість кредитних лімітів

Раніше Ощадбанк дозволив встановлювати кредитний ліміт клієнтам, які отримують у банку заробітну плату або пенсію. Кредитну лінію можна встановити в розмірі до 15 тисяч гривень строком на 60 місяців.

Для цього банк не вимагатиме довідку про доходи.

"Для розрахунків карткою в торговельно-сервісній мережі та інтернеті, як і раніше, діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних", – йдеться у повідомленні.

Що таке "Банка" в Monobank

"Сьогодні" пояснювали, що основна ідея сервісу – зібрати кошти на будь-яку потребу, мрію. Загалом це віртуальна скарбничка. Можна дати "Банці" ім'я і прикріпити до неї картинку.

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За допомогою сервісу можливо:

залучити до збору коштів інших клієнтів банку, наприклад родичів. Тобто є нагода накопичувати не лише власним коштом;

відкрити "Банку" можна у трьох валютах – гривні, доларах євро, хоча найвигіднішою буде національна валюта, оскільки відсотки за відкриття такого депозиту будуть найвищими;

бажану суму можна визначити під час створення "Банки", однак вона необмежена. Гроші можна знімати в будь-який момент.

Про те, як створити "Банку" і як її поповнювати, читайте тут.

Ми також розповідали, як зняти гроші з рахунку Monobank без комісії та як у "Приват24" додати картку іншого банку.