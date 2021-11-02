Клієнт потрапив у пастку: Ощадбанк вимагає комісію за неіснуючим рахунком

Клієнт не може відмовитись від обслуговування Ощадбанку / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт Ощадбанку розповів, що банк не закрив його рахунок після прохання це зробити та продовжує нараховувати борг за комісію.

Про це користувач з нікнеймом KHTRE залишив відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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За словами чоловіка, у квітні 2021 року він вирішив повністю припинити співпрацю з Ощадбанком і закрити свій рахунок.

"Прийшов у відділення, написав заяву, заповнив усі папери, витратив дві години життя та отримав папір про те, що заяву отримано та рахунки будуть закриті через місяць. Полегшено видихнув, адже міг раз і назавжди забути про цей заклад", – пише чоловік.

Але 1 листопада вже колишній клієнт банку отримав СМС про те, що він має сплатити комісію за рахунком у декілька доларів.

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На гарячій лінії банку консультант відмовив у допомозі, оскільки у чоловіка вже не було банківської картки Ощадбанку, а вони, мовляв, обслуговують лише карткові рахунки.

"Зателефонував до банку — вони запитали, чи є у мене картка. Її немає, адже її забрали та порізали у банку. Тоді оператор сказав, що не може мені допомогти, адже вони працюють лише з картковими рахунками. Але він підтвердив, що мій рахунок активний. Як мені змусити банк закрити рахунок і дати мені спокій?".

Що відповіли в Ощадбанку?

Співробітники Ощадбанку залишили свою відповідь під цим коментарем, де зазначили, що рахунок закривається лише через через місяць для проведення остаточного розрахунку між банком та клієнтом в день білінгу.

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"Перевіримо ситуацію та зв'яжемося з вами. Очікуйте, будь ласка", – відповіли працівники служби підтримки.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"?

Співробітники Ощадбанку та ПриватБанку у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли, що фінустанови перебувають у списку виключень і для їх відвідування не потрібен ані COVID-сертифікат ані негативний ПЦР-тест.

Однак не можна забувати про маски та соціальну дистанцію, ці правила залишаються чинними.

Раніше ми писали, що ощадбанк виграв суд і тепер російський Сбербанк змінить назву своєї однойменної "дочки" в Україні на "Міжнародний резервний банк".

А також повідомляли, як співробітниця Ощадбанку порадила клієнтці викинути дрібні гроші, бо не хотіла міняти їх на паперові банкноти.