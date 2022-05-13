Кинулись на консерви: чому росіяни начисто вигрібають полиці магазинів

Причин цього явища є кілька / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кожен п'ятий житель РФ став купувати на третину більше консерв у 2022 році в порівнянні з минулим роком, а дві третити жителів РФ (63%) стали споживати більше тушонки.

Про це свідчать результати загальноросійського опитування, проведеного російською службою кур'єрської доставки nePochta.

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Експерти кажуть, що причин збільшення споживання рибних і мʼясних консервів кілька:

незабаром літній сезон і збільшиться кількість поїздок за місто, походів тощо, коли виникає потреба в придбанні простих в приготуванні продуктів з тривалим терміном зберігання. Цей чинник називали 59% респондентів, які збільшили споживання консерв цієї весни;

походів тощо, коли виникає потреба в придбанні простих в приготуванні продуктів з тривалим терміном зберігання. Цей чинник називали 59% респондентів, які збільшили споживання консерв цієї весни; зростання інфляційних очікувань в умовах економічної невизначеності (71% опитаних вказували цей чинник);

в умовах економічної невизначеності (71% опитаних вказували цей чинник); побоювання зменшення асортименту продукті в і бажання закупитися продуктом про запас, враховуючи, що консервовані м'ясо і риба – продукт з тривалим терміном зберігання, зручний в зберіганні і не займає місце в холодильнику (цей чинник назвали 64% опитаних);

в і бажання закупитися продуктом про запас, враховуючи, що консервовані м'ясо і риба – продукт з тривалим терміном зберігання, зручний в зберіганні і не займає місце в холодильнику (цей чинник назвали 64% опитаних); паніка росіян, які взяли приклад з родичів чи знайомих (26% опитаних).

Ще 22% опитаних стали купувати м'ясні та рибні консерви з тієї причини, що "розсмакували" їх і хочуть споживати їх частіше, тому що вони їм подобаються, додали експерти.

AliExpress масово звільняє росіян

Дочірня компанія найпопулярнішого китайського маркетплейсу у РФ "AliExpress Росія" почала масово звільняти своїх співробітників.

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За даними "Відомостей", скорочення проводять у "неактуальних" відділах і вони торкнулися вже близько 40% штату компанії.

Звільнення росіян розпочалися з середини квітня і тривають досі. Найбільше скорочують співробітників, які займалися власними закупівлями компанії.

Їх вважають "неактуальними" через санкції, які наклали на РФ у фінансовому та торговому секторах.

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Раніше ми писали, коли росіяни відчують ефект від санкцій і розповідали, яку лазівку для них закривають іноземні торговельні майданчики.