Кинулись на консервы: почему россияне начисто выгребают полки магазинов

Причин этого явления несколько / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Каждый пятый житель РФ стал покупать на треть больше консервов в 2022 году по сравнению с прошлым годом, а две трети жителей РФ (63%) стали потреблять еще больше тушенки.

Об этом свидетельствуют результаты общероссийского опроса, проведенного российской службой курьерской доставки nePochta.

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Эксперты говорят, что причин увеличения потребления рыбных и мясных консервов несколько:

вскоре летний сезон и увеличится количество поездок за город, походов и т.п, тогда возникает потребность в приобретении простых в приготовлении продуктов с длительным сроком хранения. Этот фактор называли 59% респондентов, которые увеличили потребление консервов этой весной;

походов и т.п, тогда возникает потребность в приобретении простых в приготовлении продуктов с длительным сроком хранения. Этот фактор называли 59% респондентов, которые увеличили потребление консервов этой весной; рост инфляционных ожиданий в условиях экономической неопределенности (71% опрошенных указывали на этот фактор);

в условиях экономической неопределенности (71% опрошенных указывали на этот фактор); опасения уменьшения ассортимента продуктов и желание закупиться продуктом впрок, учитывая, что консервированные мясо и рыба – продукт с длительным сроком хранения, удобен в хранении и не занимает место в холодильнике (этот фактор назвали 64% опрошенных);

и желание закупиться продуктом впрок, учитывая, что консервированные мясо и рыба – продукт с длительным сроком хранения, удобен в хранении и не занимает место в холодильнике (этот фактор назвали 64% опрошенных); паника россиян, принявших пример с родственников или знакомых (26% опрошенных).

Еще 22% опрошенных стали покупать мясные и рыбные консервы по той причине, что "распробовали" их и хотят потреблять их чаще, потому что они им якобы нравятся, добавили эксперты.

AliExpress массово увольняет россиян

Дочерняя компания самого популярного китайского маркетплейса в РФ "AliExpress Россия" начала массово увольнять своих сотрудников.

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По данным "Ведомостей", сокращения проводят в "неактуальных" отделах и коснулись уже около 40% штата компании.

Увольнения россиян начались с середины апреля и длятся до сих пор. Больше всего сокращают сотрудников, которые занимались собственными закупками компании.

Их считают "неактуальными" из-за санкций, которые наложили на РФ в финансовом и торговом секторах.

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"Сегодня" ранее писали, когда россияне почувствуют эффект от санкций и рассказывали, какую лазейку для них закрывают иностранные торговые площадки.