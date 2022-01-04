Яка авіакомпанія стала найбезпечнішою у світі: рейтинг

Emirates Airlines вже третій рік поспіль посідає перше місце у цьому рейтингу / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Emirates Airlines з ОАЕ очолила рейтинг найбезпечніших авіаперевізників за результатами 2021 року.

Про це повідомляє dpa-international із посиланням на рейтинг, який підготували Гамбурзьке бюро авіаційної безпеки JACDEC у співпраці із журналом Aero International.

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Emirates Airlines вже третій рік поспіль посідає перше місце у цьому рейтингу. Цього року експерти проаналізували індекс ризику 25 авіакомпаній.

П'ятірка лідерів виглядає так:

Emirates Airlines – 95,05%;

KLM – 93,31%;

JetBlue – 91,61%;

Delta – 91,55%;

EasyJet – 91,28%.

Крім того, цього року JACDEC вперше оприлюднило рейтинги по регіонах. Таким чином, у Європі рейтинг очолює KLM з індексом ризику 93,31%. На другому місці Finnair (93,16), а на третьому Air Europa (93,12%)

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Національна авіакомпанія

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines. Це відбудеться в рамках програми "Велике будівництво" та за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

За словами Зеленського, Україна готова івестувати у повітряний флот, залучати світові компанії до авіабудівництва та співпрацювати з українськими виробниками. Для країни цей проєкт важливий не тільки для збільшення прибутку та пасажиропотоку, але й для формування іміджу та престижу країни.

Крім того, французькі консультанти провели дослідження ринку та підтвердили економічну доцільність створення нацперевізника.

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Раніше ми повідомляли, що українські авіакомпанії не використовують літаки КБ "Антонов", наприклад Ан-148, для міжнародних перевезень, оскільки в інших країнах не побудовано для них сервісних баз.

Нагадаємо, що авіакомпанії планують підвищити вартість квитків, серед причин пандемія COVID-19.