Какая авиакомпания стала самой безопасной в мире: рейтинг

Emirates Airlines уже третий год занимает первое место в этом рейтинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Emirates Airlines из ОАЭ возглавила рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков по результатам 2021 года.

Об этом сообщает dpa-international со ссылкой на рейтинг, подготовленный Гамбургским бюро авиационной безопасности JACDEC в сотрудничестве с журналом Aero International.

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Emirates Airlines уже третий год занимает первое место в этом рейтинге. В этом году эксперты проанализировали индекс риска 25 авиакомпаний.

Пятёрка лидеров выглядит так:

Emirates Airlines – 95,05%;

KLM – 93,31%;

JetBlue – 91,61%;

Delta – 91,55%;

EasyJet – 91,28%.

Кроме того, в этом году JACDEC впервые обнародовало рейтинги по регионам. Таким образом, в Европе рейтинг возглавляет KLM с индексом риска 93,31%. На втором месте Finnair (93,16), а на третьем Air Europa (93,12%)

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Национальная авиакомпания

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines. Это произойдет в рамках программы "Большая стройка" и с участием европейской авиастроительной компании Airbus.

По словам Зеленского, Украина готова инвестировать в воздушный флот, привлекать мировые компании в авиастроительство и сотрудничать с украинскими производителями. Для страны данный проект важен не только для увеличения прибыли и пассажиропотока, но и формирования имиджа и престижа страны.

Кроме того, французские консультанты провели исследование рынка и подтвердили экономическую целесообразность создания перевозчика.

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Ранее мы сообщали, что украинские авиакомпании не используются самолеты КБ "Антонов", например, Ан-148, для международных перевозок, так как в других странах не построено для них сервисных баз.

Напомним, что авиакомпании планируют повысить стоимость билетов, среди причин – пандемия COVID-19.