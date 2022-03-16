Як застрахувати авто за кордоном – умови у Польщі, Чехії та Німеччини

Як застрахувати авто за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Із 16 березня українці можуть перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісів "Зелена карта". За звичайних умов він є обов'язковим страховим сертифікатом.

Про це повідомили у Нацбанку. Що іще важливо знати українцям про страхування автомобіля, які перетинають кордон?

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Який страховий захист пропонують за кордоном

Одразу після перетину державних рубежів людям варто подбати про страховий захист у тій країні, куди вони прибули. Відтак деякі держави пропонують безкоштовні поліси або беруть на себе страховий захист українських водіїв.

Польща. У Польщі троє страховиків – ERGO, PZU та Warta – надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності автовласників строком на 30 днів. Отримати такі поліси можна просто на прикордонних пунктах з польського боку. Там працюють представники цих компаній.

Чехія. Чеське страхове бюро пропонує таку послугу: безкоштовне страхове покриття шкоди, яку завдав український незастрахований транспортний засіб. Ця опція можлива протягом 2 місяців після перетину українського кордону.

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Крім того, українські водії можуть додзвонитися на спеціальну гарячу лінію у Чехії. Її номер – +420 251 032 834. Послуги надають українською мовою.

Німеччина. До 31 травня 2022 року страховики цієї країни покривають шкоду, яку заподіяли українські водії внаслідок ДТП.

Крім того, німецький офіс Бюро "Зелена карта" відповідатиме за врегулювання збитків у разі аварій. А ті, хто постраждав у ДТП з вини українських водіїв, повинні звертатися до бюро для відшкодування збитків.

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"Зелена карта" в інших країнах

Поліс "Зелена карта" можна оформити в українських страховиків. Це можна робити навіть онлайн. Є також варіанти щодо тривалості дії полісу – на короткий термін (до 60 днів) зі знижкою 50%, а також можна підготувати документ на будь-який термін.

Які документи потрібні українцю для виїзду за кордон

Раніше "Сьогодні" пояснили, які документи потрібно зібрати, щоб перетнути український кордон.

Країни, які приймають біженців, мають приблизно однакові умови. Найважливіше дорослій людині, яка має право перетнути кордон, мати із собою:

внутрішній український паспорт (також ID-картку);

якщо немає паспорта – будь-який інший документ, що посвідчує особу.

Водночас Молдова стала першою з країн, яка приймає документи, згенеровані у застосунку "Дія".

Також ці країни скасували вимогу мати тест на коронавірус чи підтвердження про вакцинацію проти COVID-19. У цьому матеріалі читайте і про те, які документи потрібні дітям, людям з інвалідністю, а також власникам тварин.

Раніше ми також писали, яким категоріям водіїв спростили умови перетину кордону та які держави виплачують фінансову допомогу українцям.