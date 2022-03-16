Как застраховать авто за рубежом – условия в Польше, Чехии и Германии

Как застраховать авто за границей / Фото: Коллаж: Сегодня

С 16 марта украинцы могут пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на своих автомобилях без полисов "Зеленая карта". В обычных условиях он является обязательным страховым сертификатом.

Про это сообщили в Нацбанке. Что еще важно знать украинцам о страховании автомобиля, пересекающих границу?

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Какую страховую защиту предлагают за границей

Сразу после пересечения государственных рубежей людям следует позаботиться о страховой защите в той стране, куда они прибыли. Следовательно, некоторые государства предлагают бесплатные полисы или берут на себя страховую защиту украинских водителей.

Польша. В Польше три страховщика – ERGO, PZU и Warta – предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Получить такие полисы можно прямо на пограничных пунктах с польской стороны. Там работают представители этих компаний.

Чехия. Чешское страховое бюро предлагает следующую услугу: бесплатное страховое покрытие ущерба, причиненного украинским незастрахованным транспортным средством. Эта опция возможна в течение 2 месяцев после пересечения границы.

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Кроме того, украинские водители могут дозвониться по специальной горячей линии в Чехии. Ее номер – +420 251 032 834. Услуги предоставляются на украинском языке.

Германия. До 31 мая 2022 года страховщики этой страны возмещают ущерб, причиненный украинскими водителями в результате ДТП.

Кроме того, немецкий офис Бюро "Зеленая карта" будет отвечать за урегулирование ущерба в случае аварий. А пострадавшие в ДТП по вине украинских водителей должны обращаться в бюро для возмещения ущерба.

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"Зеленая карта" в других странах

Полис "Зеленая карта" можно оформить у украинских страховщиков. Это можно делать даже онлайн. Есть также варианты продолжительности действия полиса – на короткий срок (до 60 дней) со скидкой 50%, а также можно подготовить документ на любой срок.

Какие документы нужны украинцу для выезда за границу

Ранее "Сегодня" объяснили, какие документы нужно собрать, чтобы пересечь украинскую границу.

Страны, принимающие беженцев, имеют примерно одинаковые условия. Важно взрослому человеку, имеющему право пересечь границу, иметь с собой:

внутренний украинский паспорт (также ID-карту);

если нет паспорта – любой другой документ, удостоверяющий личность.

В то же время Молдова стала первой из стран, которая принимает документы, сгенерированные в приложении "Дія".

Также эти страны отменили требование к тесту на коронавирус или подтверждение о вакцинации против COVID-19. В этом материале читайте и о том, какие документы нужны детям, людям с инвалидностью, а также владельцам животных.

Ранее мы также писали, каким категориям водителей упростили условия пересечения границы и какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам.