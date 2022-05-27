Як вигідно зняти житло на добу: ціни на квартири, будинки і хостели

Які ціни на подобову оренду житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попит на житло під оренду збільшився з початку воєнного стану по всій країні. А от ціни змінилися нерівномірно. У Києві, наприклад, оренда подешевшала, а в західних регіонах навпаки здорожчала. Різко попит зріс і на подобову оренду.

Аналітики OLX розповіли "Сьогодні", де в Україні зараз найвигідніше орендувати помешкання на короткий термін.

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Де найчастіше шукають житло подобово

Дані у квітні цього року показують, що активність людей, які шукають житло під таку потребу, зросла на 52% у порівнянні з минулим роком.

Найактивніше зараз люди відгукуються на пропозиції про подобову оренду житла на Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. У 82% випадків українці бронюють помешкання телефоном.

За типами житла попит у різних регіонах такий:

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квартири подобово, погодинно активно шукають у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях;

короткострокова оренда будинків – у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях;

готелі та бази відпочинку – на Черкащині, Житомирщині та Дніпропетровщині;

хостели, койко-місця – у Вінницькій та Полтавській областях.

Де найвигідніше орендувати помешкання на короткий термін

На OLX найбільше таких пропозицій з квартирами – понад 10 000 оголошень.

"У порівнянні з усіма великими містами, в Києві найнижча середня вартість ночівлі в однокімнатці – всього 578 гривень на добу. В Черкасах доведеться віддати близько 600 гривень за ніч, а найдорожче – в Ужгороді. Тут оренда доби в однокімнатній квартирі обійдеться, в середньому, у 850 гривень", – зазначають аналітики.

Згідно з даними за травень в середньому у доба оренди квартири обійдеться у такі суми:

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Трохи інша ситуація з орендою будинків. Станом на травень активних оголошень є близько 1355. Дослідники наводять такі дані:

у Кропивницькому оренда будинку на добу коштуватиме близько 725 грн;

на Волині – від 925 грн до 1 436 грн;

у курортних містечках Карпат – 1 000-2 000 грн на добу.

Якщо людина обере для ночівлі готель чи базу відпочинку, то найдешевша оренда буде на Житомирщині. Там така послуга обійдеться у 500 грн. Трохи дорожче буде в Києві – у середньому 576 грн на добу. Однак така ціна менша, ніж була до воєнного стану.

Загалом середні ціни на добову оренду в готелях чи базах відпочинку в деяких містах такі:

Найдешевшим варіантом буде хостел. Аналітики наводять такі ціни по містах:

Полтава – 150 грн на добу;

Вінниця та Ужгород – по 200 грн;

Львів – 280 грн;

Івано-Франківськ – 350 грн.

Де в Україні найвищі ціни на оренду квартир

Раніше "Сьогодні" розповідали, що порівняно із жовтнем, у травні найбільше зростання вартості оренди житла зафіксували на Закарпатті – в Ужгородській області ціни підскочили на 225%. На другому місці Чернівецька область, де винаймати квартири стало дорожче на 156%.

У трійці лідерів опинилась також Івано-Франківська область, де ціни на оренду квартир підскочили на 128%. Високий ціновий показник (+96%) і у Львівській області, де житло винаймати завжди було дорогувато.

А от у Житомирі та Харкові вартість оренди не змінилася. В інших областях, де нещодавно були чи тривають бойові дії, ціни навіть стали нижчими за довоєнні.

Зокрема, у Києві та області орендувати квартири стало на 11% дешевше. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.

Ми також писали про те, скільки коштує купити нову квартиру на Закарпатті та які ціни на нерухомість на первинному ринку на Буковині.