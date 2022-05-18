Ціни вже не "київські": де в Україні найбільше подешевшала оренда квартир

Розповідаємо, в якому регіоні України зараз найбільший вибір квартир для оренди, і де найменші ціни

Ціни на оренду в Києві впали, а в інших регіонах зросли / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через бойові дії і вимушений переїзд українці в півтора раза частіше шукають житло під оренду. Однак, попри високий попит ціни, зокрема в Києві, впали.

Аналітики OLX розповіли, де зараз нерухомості найбільше, і як на неї змінилась ціна.

Реклама

Найбільше квартир пропонують у Київській області

Отже, Київщина за кількістю є лідером, і якщо до 23 лютого для оренди пропонували близько 20 тис. квартир, то зараз їх 40 тис.

Від початку воєнного стану кількість квартир для оренди в Дніпропетровській області зросла майже на 11%.

А от на Івано-Франківщині, Львівщині, Полтавщині, Хмельниччині і Черкащині вибір навпаки погіршився. Крім того, в цих регіонах зросла і середня ціна оренди.

Реклама

Як змінилися ціни

"Якщо порівнювати ціни на оренду зараз і до 23 лютого, то в Києві місячна плата за однокімнатну квартиру знизилася на 1 590 грн і становить 7 945 грн, двокімнатної – на 4 879 грн (11 198 грн), трикімнатної – на 8 087 грн (16 426 грн)", – зазначають аналітики.

Найлегше зараз знайти квартиру в Дарницькому районі. А от найдешевше житло буде в Деснянському.

Реклама

Велика кількість вимушених переселенців їде на захід, тому там через зростання попиту підвищились і ціни. В Івано-Франківську місячна оренда однокімнатної квартири у травні коштує 8 776 грн, двокімнатної – 11 702 грн, трикімнатної – 17 553 грн.

У інших містах ціни на одно-, дво- і трикімнатні квартири зараз такі:

у Хмельницькому – 6 000 грн на місяць, 8 000 грн і 12 000 грн відповідно;

у Черкасах – також 6 000 грн, 8 000 грн і 11 000 грн;

у Полтаві – 8 000 грн, 10 000 грн і 15 000 грн.

Зменшувати ціни власники готові індивідуально

Опитування орендодавців показало, що 60% втратило жильців за період воєнного стану, тому майже всі вони активно шукають нових, і готові йти назустріч потенційним мешканцям.

"Найбільш поширена поступка від власників квартир – це зниження вартості оренди. Знизити ціни готові майже 49% респондентів. Із них майже половина піде на компроміс у 20-40%. Ще понад 33% орендодавців готові обговорювати умови оренди індивідуально та прислухатися до особистих потреб орендаря", – йдеться у повідомленні.

Водночас 8% опитаних здають своє житло безкоштовно.

Що треба знати про купівлю-продаж житла під час війни

"Сьогодні" пояснювали, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Список нотаріусів постійно доповнюється. До того ж, є і інші обмеження на купівлю-продаж житла.

"Сьогодні" також поспілкувалися з експертами і дізналися, що найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

Ми писали і про те, що вже майже у половині нових житлових комплексів по Україні відновилися продажі квартир. Лідерами є три регіони – Закарпатська, Івано-Франківська та Черкаська області. Там уже продають квартири у 92% новобудов. Читайте, як змінилися ціни на житло в новобудовах.