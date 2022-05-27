Как выгодно снять жилье на сутки: цены на квартиры, дома и хостелы

Какие цены на посуточную аренду жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Спрос на жилье в аренду увеличился с начала военного положения по всей стране. А вот цены поменялись неравномерно. В Киеве, например, аренда подешевела, а в западных регионах, наоборот, подорожала. Резко спрос вырос и на посуточную аренду.

Аналитики OLX рассказали "Сегодня", где в Украине сейчас выгоднее всего арендовать жилье на короткий срок.

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Где чаще всего ищут жилье посуточно

Данные в апреле этого года показывают, что активность людей, ищущих жилье под такую нужду, выросла на 52% по сравнению с прошлым годом.

Активнее всего сейчас люди отзываются на предложения о посуточной аренде жилья на Закарпатье, Кировоградщине и Днепропетровщине. В 82% случаев украинцы бронируют квартиру по телефону.

По типам жилья спрос в разных регионах таков:

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квартиры посуточно, почасово активно ищут в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях;

краткосрочная аренда домов – в Кировоградской, Винницкой и Волынской областях;

гостиницы и базы отдыха – в Черкасской, Житомирской и Днепропетровщине;

хостелы, койко-места – в Винницкой и Полтавской областях.

Где выгоднее всего арендовать квартиру на короткий срок

На OLX больше всего таких предложений с квартирами – свыше 10 000 объявлений.

"По сравнению со всеми крупными городами, в Киеве самая низкая средняя стоимость ночлега в однокомнатной квартире – всего 578 гривен в сутки. В Черкассах придется отдать около 600 гривен за ночь, а самое дорогое – в Ужгороде. Здесь аренда суток в однокомнатной квартире обойдется, в среднем, в 850 гривен", – отмечают аналитики.

Согласно данным за май в среднем в сутки аренда квартиры обойдется в следующие суммы:

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Несколько иная ситуация с арендой домов. По состоянию на май активных объявлений около 1355. Исследователи приводят следующие данные:

в Кропивницком аренда дома в сутки будет стоить около 725 грн;

на Волыни – от 925 грн до 1 436 грн;

в курортных городках Карпат – 1 000-2 000 грн в сутки.

Если человек выберет для ночевки отель или базу отдыха, самая дешевая аренда будет на Житомирщине. Там такая услуга обойдется в 500 гривен. Несколько дороже будет в Киеве – в среднем 576 грн в сутки. Однако такая цена меньше, чем была до военного положения.

В среднем цены на посуточную аренду в отелях или базах отдыха в некоторых городах таковы:

Самым дешевым вариантом будет хостел. Аналитики приводят следующие цены по городам:

Полтава – 150 грн в сутки;

Винница и Ужгород – по 200 грн;

Львов – 280 грн;

Ивано-Франковск – 350 грн.

Где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

Ранее "Сегодня" рассказывали, что по сравнению с октябрем в мае наибольший рост стоимости аренды жилья зафиксировали на Закарпатье – в Ужгородской области цены подскочили на 225%. На втором месте Черновицкая область, где снимать квартиры стало дороже на 156%.

В тройке лидеров оказалась также Ивано-Франковская область, где цены на аренду квартир подскочили на 128%. Высокий ценовой показатель (+96%) и во Львовской области, где жилье снимать всегда было дороговато.

А вот в Житомире и Харькове стоимость аренды не изменилась. В других областях, где недавно были или продолжаются боевые действия, цены даже стали ниже довоенных.

В частности, в Киеве и области арендовать квартиры стало на 11% дешевле. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.

Мы также писали о том, сколько стоит купить новую квартиру на Закарпатье и какие цены на недвижимость на первичном рынке в Буковине.