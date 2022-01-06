Як раніше вже не буде: скільки коштуватиме для українців житло у 2022 році

Попит на житло буде падати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2022 року пропозиція наздожене попит, який знижуватиметься через те, що ціни зростають швидше, ніж добробут населення.

Про це повідомив директор компанії M4U Володимир Даниленко — пише "Економічна правда".

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За словами експерта, темпи зростання цін у 2022 році уповільняться до 12-15%.

"Припускаю, що завдяки новій пропозиції рівень "розпроданості" до кінця 2022 року знизиться до показника 2019 року – 40-45%. Це станеться, якщо економіко-політичний контекст, як мінімум, не стане гіршим, а тенденція покращення роботи дозвільної системи в будівництві триватиме", — говорить Даниленко.

Від чого залежить ціна?

Кожен експерт дає свої прогнози, проте вони обʼєднані однією тезою: готовими варто бути і до зростання, і до зниження цін, правда, не таким скачком, як у 2021 році.

Експерти вважають:

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ціни зростуть , а на їхню вартість вплине вартість енергоресурсів та рівень інфляції ( так говорять у "КАН девелопмент");

, а на їхню вартість вплине вартість енергоресурсів та рівень інфляції ( так говорять у "КАН девелопмент"); квадратний метр у столиці зросте на 10-15% (прогнозує директор з продажів компанії A Development Марина Гудима);

(прогнозує директор з продажів компанії A Development Марина Гудима); ситуація на ринку може хитнутися в будь-який бік. Є вірогідність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу (вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв);

Є вірогідність, що до другого півріччя 2022 року ціна на житло в Києві досягне рівня докризового 2008 року. Тобто вартість квадратного метра може стрибнути до 3 тисяч доларів у житлових комплексах бізнес-класу (вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв); вартість будівництва може зрости на 10-15%, а через те, що можливості бізнесу здійснювати капітальні інвестиції вичерпані і він змушений буде або підняти варість житла в межах статистичної помилки, або знизити, можуть виникнути проблеми (говорить співвласник великої будівельної компанії).

В додаток співвласник вищезгаданої компанії зауважує, що малі забудовники в Києві купують "стрьомні" майданчики і будують там житло, не розуміючи, якою буде собівартість.

"Демпінгуючи заради продажів, вони ризикують збанкрутувати", – каже він.

Що буде з ціною на вторинному ринку в 2022 році

На початку 2022 року квартири у великих містах можуть подорожчати на 5%. Від попиту на ринку залежатиме вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

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На думку президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелтерів) України Юрія Піти, підвищення ціни насамперед зачепить квартири площею 35-50 квадратних метрів, що в найбільшому попиті.

Якщо говорити за 2021 рік, то за період жовтня-листопада продавці квартир на вторинному ринку збільшли ціни на 9,6%. У столиці ціни на житло підвищилися на 13,2%.

Раніше ми писали, чому продавці враз почали знімати житло з продажу, та чим це може обернутися для українців.