Как раньше уже не будет: во сколько украинцам обойдется жилье в 2022 году

Спрос на жилье будет падать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году предложение догонит спрос, который будет снижаться из-за того, что цены растут быстрее, чем благосостояние населения.

Об этом сообщил директор компании M4U Владимир Даниленко, пишет "Экономическая правда".

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По словам эксперта, темпы роста цен в 2022 году замедлятся до 12-15%.

"Допускаю, что благодаря новому предложению уровень "распроданности" к концу 2022 года снизится до показателя 2019 года – 40-45%. Это произойдет, если экономико-политический контекст как минимум не станет хуже, а тенденция улучшения работы разрешительной системы в строительстве будет продолжаться", — говорит Даниленко.

От чего зависит цена?

Каждый эксперт дает свои прогнозы, однако они объединены одним тезисом: следует быть готовыми и к росту цен, и к их снижению, правда, не таким скачком, как в 2021 году.

Эксперты считают:

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цены вырастут , на них повлияет стоимость энергоресурсов и уровень инфляции – так говорят в компании "КАН Девелопмент";

, на них повлияет стоимость энергоресурсов и уровень инфляции – так говорят в компании "КАН Девелопмент"; квадратный метр жилья в столице возрастет в цене на 10-15%, прогнозирует директор по продажам компании A Development Марина Гудыма;

прогнозирует директор по продажам компании A Development Марина Гудыма; ситуация на рынке может качнуться в любую сторону. Есть вероятность, что ко второму полугодию 2022 года цена на жилье в Киеве достигнет уровня докризисного 2008 года. То есть стоимость квадратного метра может прыгнуть до 3 тысяч долларов в жилых комплексах бизнес-класса, считает СЭО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев;

Есть вероятность, что ко второму полугодию 2022 года цена на жилье в Киеве достигнет уровня докризисного 2008 года. То есть стоимость квадратного метра может прыгнуть до 3 тысяч долларов в жилых комплексах бизнес-класса, считает СЭО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев; стоимость строительства может возрасти на 10-15%, причем, из-за того что возможности бизнеса осуществлять капитальные инвестиции исчерпаны и он вынужден будет либо поднять стоимость жилья в пределах статистической погрешности, либо снизить, могут возникнуть проблемы, говорит совладелец крупной строительной компании.

Вдобавок совладелец упомянутой компании отмечает, что малые застройщики в Киеве покупают "стремные" площадки и строят там жилье, не понимая, какой будет себестоимость.

"Демпингуя ради продаж, они рискуют обанкротиться", — говорит он.

Что будет с ценой на вторичном рынке в 2022 году

В начале 2022 года квартиры в больших городах могут подорожать на 5%. От спроса на рынке зависит стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

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По мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, повышение цены в первую очередь затронет квартиры площадью 35-50 квадратных метров, которые имеют наибольший спрос.

В 2021 году за период октябрь – ноябрь продавцы квартир на вторичном рынке увеличили цены на 9,6%. В столице цены на жилье поднялись на 13,2%.

Раньше мы писали, почему продавцы начали снимать жилье с продажи и чем это может обернуться для украинцев.